Клопп не боится, что беспроигрышная серия "Ливерпуля" прервется

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не испытывает страха по поводу того, что беспроигрышная серия его команды в Премьер-Лиге может прерваться.

Если в четверг вечером "красные" отберут очки у "Шеффилд Юнайтед", то отметят ровно 12 месяцев без поражений в Премьер-Лиге.



Шансы на это высоки, потому что "Ливерпуль" не знает поражений на "Энфилде" уже 50 матчей в рамках Премьер-Лиги, а 17 последних из них выиграл.



Эти успехи невольно влекут сравнения с "Арсеналом", который прошел весь сезон 2003/04 без поражений в Премьер-Лиге, однако Клопп не боится, что "Ливерпуль" может не повторить достижение "Непобедимых".



"Мы не боимся, что наша серия прервется, но мы все равно знаем, что это может случиться, потому что поражение — один из трех возможных результатов. Ты побеждаешь, играешь вничью или уступаешь".



"Я постоянно обеспокоен насчет многих вещей. Не сказать, что я этого хотел — я бы хотел, чтобы моя жизнь была простой, но у меня этого нет".



"Я постоянно стараюсь увеличить вероятность того, что мы выиграем футбольный матч, но всегда есть другая команда".



"Не уверен, что думал Арсен Венгер во времена "Непобедимых". Думал ли он перед матчем, что все равно выиграет?"



"У меня этого, к сожалению, нет. Было бы круто, знай я результат перед матчем. Но я лишь могу сказать, что мы не боимся проиграть, я никогда не боялся этого. Это возможно, и я этого не боюсь".



"Я стараюсь создать как можно больше решений, чтобы выиграть матч. Иногда они работают, иногда нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.