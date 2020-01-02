Луис уверен, что "Арсенал" многого добьется с Артетой
Защитник "Арсенала" Давид Луис уверен, что его команда сможет многого добиться с Микелем Артетой в качестве главного тренера.
Накануне "канониры" отпраздновали свою первую победу при Артете, переиграв дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.
Таким образом, "Арсенал" прервал свою серию из семи домашних матчей без побед и впервые в сезоне обыграл команду из топ-6. По мнению Луиса, это только начало.
"Я верю, что он (Артета) сможет сделать лучше каждого игрока. Микель — отличный тренер, и он знает футбол. Он был отличным игроком, и он обладает своей философией, в которую я верю".
"Мы добьемся больших вещей в будущем, но двигаться нужно шаг за шагом", — цитирует Луиса BBC.
02.01.2020 12:55
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Последние комментарии:
Про Эмери разве иначе говорили)?
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А что ему еще надо было говорить? Что с Артетой ничего не выйдет? Статейки тут в последнее время - пустые и бессмысленные в большинстве случаев.
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Очевидно что Артета младшего брата Манчити взращивает в Впл, только без топовых исполнителей в центре. Поэтому и бороться будут за Ле, а не 2 место
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