Луис уверен, что "Арсенал" многого добьется с Артетой

Защитник "Арсенала" Давид Луис уверен, что его команда сможет многого добиться с Микелем Артетой в качестве главного тренера.

Накануне "канониры" отпраздновали свою первую победу при Артете, переиграв дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.



Таким образом, "Арсенал" прервал свою серию из семи домашних матчей без побед и впервые в сезоне обыграл команду из топ-6. По мнению Луиса, это только начало.



"Я верю, что он (Артета) сможет сделать лучше каждого игрока. Микель — отличный тренер, и он знает футбол. Он был отличным игроком, и он обладает своей философией, в которую я верю".



"Мы добьемся больших вещей в будущем, но двигаться нужно шаг за шагом", — цитирует Луиса BBC.