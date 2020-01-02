Гвардиола: "Жезус еще прибавит, но Агуэро незаменим"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил нападающего Габриэля Жезуса, но признал, что Серхио Агуэро по-прежнему незаменим.

Все то время, что Жезус выступает за "горожан", Габриэль является дублером для Агуэро.



Однако складывается впечатление, что в этом сезоне 22-летний бразилец начитает выходить из тени Серхио, который испытывает определенные проблемы со здоровьем в последние месяцы.



Накануне Жезус отметился дублем против "Эвертона" (2:1) и теперь может похвастать 13 голами за "Сити" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Гвардиола ожидает дальнейшего прогресса от Жезуса, однако совсем не собирается отказываться от Агуэро.



"Он молод, мы не можем забывать об этом. Мы говорим об очень, очень молодом парне, который приехал из Бразилии. Но как он защищается и сражается! Конечно, он должен прибавить. Мы обсуждали с ним, что он должен делать. Но каждый день он становится лучше".



"Серхио незаменим, учитывая его важность для наших фанатов и то, что он сделал для этого клуба. А также учитывая лучший момент в истории этого клуба — тот незабываемый момент против КПР".



"Но у нас много матчей, и нам нужна хорошая подмена для всех игроков. Серхио дополнят Габриэля. Думаю, у них невероятные отношения, особенно потому, что Серхио — удивительный человек, как и Габриэль", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.