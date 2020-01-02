Артета: "Думаю, Джака останется"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ожидает, что полузащитник Гранит Джака отбросит мысли о смене клуба в январе.

На прошлой неделе агент Джаки сообщил, что его клиент уже договорился с "Гертой", и теперь лишь двум клубам нужно согласовать размер компенсации.



К отъезду из Лондона Гранита подталкивал конфликт с фанатами "Арсенала" в октябре. Одно время казалось, что на будущем Джаки на "Эмирейтс" поставлен крест.



Однако Артета совсем не хочет отказываться от услуг игрока сборной Швейцарии, который накануне помог "канонирам" одержать победу 2:0 над "Манчестер Юнайтед". Микелю кажется, что он смог переубедить Гранита.



"Думаю, он останется. Мне он очень нравится. Если он проникнется тем, что мы делаем, тогда сможет быть потрясающим игроком для нас, учитывая его качества".



"Мне нравятся его самоотдача, его концентрация, его профессионализм. Он готов учиться, и он отличный футболист. Также он может сделать любой пас, и я просто рад обладать им", — цитирует Артету Sky Sports.