"Наполи" и "Аякс" готовы купить Вертонгена в январе

"Наполи" и "Аякс" готовы сделать предложения насчет защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена.

Действующий контракт Вертонгена истекает в конце этого сезона, а это означает, что Ян уже сейчас может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Одновременно январь представляет для "шпор" последнюю возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 32-летнего бельгийца, если тот так и не подпишет новый контракт.



Как утверждает The Telegraph, у "Тоттенхэма" есть уже как минимум два покупателя на Вертонгена. Первый из них — это "Наполи", который интересовался Яном еще прошлым летом и чей новый наставник Дженнаро Гаттузо находится в поисках еще одного центрального защитника на вторую половину сезона.



Также на Вертонгена претендует "Аякс", продуктом академии которого Ян является. Клуб из Амстердама обратил внимание на своего воспитанника после обнаруженных у Дейли Блинда проблем с сердцем.