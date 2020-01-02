"Наполи" и "Аякс" готовы купить Вертонгена в январе
"Наполи" и "Аякс" готовы сделать предложения насчет защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена.
Действующий контракт Вертонгена истекает в конце этого сезона, а это означает, что Ян уже сейчас может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
Одновременно январь представляет для "шпор" последнюю возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 32-летнего бельгийца, если тот так и не подпишет новый контракт.
Как утверждает The Telegraph, у "Тоттенхэма" есть уже как минимум два покупателя на Вертонгена. Первый из них — это "Наполи", который интересовался Яном еще прошлым летом и чей новый наставник Дженнаро Гаттузо находится в поисках еще одного центрального защитника на вторую половину сезона.
Также на Вертонгена претендует "Аякс", продуктом академии которого Ян является. Клуб из Амстердама обратил внимание на своего воспитанника после обнаруженных у Дейли Блинда проблем с сердцем.
02.01.2020 08:00
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