Сульшер хочет купить полузащитника после потери Погба

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил о своих планах приобрести центрального полузащитника в январе после потери с травмой Поля Погба.

Перед самым матчем против "Арсенала" в среду вечером стало известно, что у Погба обострились проблемы с лодыжкой, и теперь Поль пропустит еще несколько недель.



Рецидив Погба настолько серьезен, что требует операции. Вдобавок до двух месяцев с травмой колена пропустит Скотт Мактоминей, и это не оставляет Сульшеру иного варианта, кроме как выйти на трансферный рынок.



"Сейчас Поль травмирован, и ему, наверное, потребуется операция на стопе. Посмотрим, сколько время займет восстановление. Это большой удар по нам".



"Когда двое твоих игроков выбыли из строя — Поль на месяц и Скотт на два — это вынуждает тебя искать усиление. У нас будет меньше вариантов, но нам предстоит сыграть много матчей, важных матчей. Тем не менее, это должен быть правильный игрок".



"Если такой игрок будет доступен, мы определенно что-нибудь предпримем. Мы ищем одного-двух", — цитирует Сульшера Sky Sports.