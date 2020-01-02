Артета: "Доволен игрой, но еще больше — результатом"

Микель Артета поделился своей радостью от своей первой победы в качестве главного тренера "Арсенала".

В среду вечером "канониры" приблизились на расстояние в три очка к топ-6 благодаря уверенной победе над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.



Артета считает, что этой победой "Арсенал" во многом обязан своим фанатам, которые, наконец, получили от своей команды качественный футбол.



"Я очень доволен игрой. Еще больше я доволен результатом, в котором мы нуждались. Я получил многие вещи их тех, которые я требовал и хотел видеть на поле".



"Я сказал игрокам: "Все в ваших руках — болельщики поддержат вас, если вы покажете, что этого заслуживаете. Если нет, они будут настроены негативно".



"Они здесь, чтобы поддерживать вас, и они хотят видеть, чтобы их команда играла так, как сыграла сегодня. Мы должны поблагодарить их, они заряжали нас энергией".



"Наш вызов в том, чтобы так было и дальше", — цитирует Артету Sky Sports.