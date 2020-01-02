"Арсенал" убедительно переиграл "Юнайтед"
"Арсенал" отпраздновал свою первую победу при Микеле Артете, в убедительной манере переиграв "Манчестер Юнайтед" — 2:0.
По сравнению с поражением 2:1 от "Челси" в стартовом составе "канониров" вышли Сеад Колашинац, Сократис Папастатопулос, Гранит Джака и Николя Пепе, заменив Калума Чемберса, Букайо Сака, Маттео Гендузи и Риса Нелсона.
Оле Гуннар Сульшер внедрил в старт "красных дьяволов" Аарона Ван-Биссаку, Люка Шоу и Джесси Лингарда, которые появились вместо Эшли Янга, Брандона Уильямса и Андреаса Перейры.
Проведя пару резких атак в начале матча, уже на восьмой минуте "Юнайтед" пропустил. Виктор Линделеф, пытаясь прервать прострел Колашинаца на Александра Лакасетта, отбросил мяч пяткой на Пепе, который из центра штрафной поразил ворота — 1:0. Хозяевам хватило одного момента, чтобы открыть счет.
В дальнейшем шла весьма бодрая игра, которая, несмотря на отсутствие моментов, смотрелась. Обе команды располагали быстрыми футболистами, которые в любой момент могли ускориться.
На 30-й минуте Лакасетт классно развернулся около Харри Магуайра, но с близкого расстояния пробил мимо ворот. Спустя пару минут Лукас Торрейра повторил трюк Александра на линии штрафной около Фреда, но тоже не попал в створ.
На 38-й минуте только штанга уберегла "дьяволов" от второго пропущенного гола после дальнего выстрела Пепе.
"Арсенал" ударно провел этот отрезок матча и все-таки добился своего незадолго до перерыва. Лакасетт пробил затылком после подачи углового, а Де Хеа отразил мяч в Линделефа, после отскока от которого Сократис расстрелял ворота с четырех метров — 2:0.
Во втором тайме "канониры" явно отдали инициативу сопернику, время от времени контратакуя. У "дьяволов" совершенно ничего не клеилось впереди, поэтому Бернд Лено находился без работы.
В концовке матча "Юнайтед" потерял всякую надежду отыграться, что позволило хозяевам отодвинуть игру от своих ворот и даже попытаться забить третий гол, но не вышло.
"Арсенал" извлек урок из предыдущего матча. На сей раз "канониры" смогли сделать счет комфортным и сосредоточенно провели весь поединок. "Юнайтед" же эту игру провалил, во всех отношениях.
"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
02.01.2020 00:55
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Последние комментарии:
С новым годом и с победой!!! Надеюсь, как начали год, так и закончим!
(ответить)
Нужны защитники. Сака не тянет. Ну и Нельсон ни о чем вообще. вышел уже уставшим.
(ответить)
парни, видели когда-то, как у обезьяны жопа горит?
чекайте!
02.01.2020 01:27 #
ian
Наxyй сходи. Всем отвечаешь, задрот конч
Источник: http://fapl.ru/posts/75744/?c=1#c7062898
(ответить)
Поздравляю всех фанов Арсенала! Наконец-то победа, еще и такая уверенная! Присоединяюсь к уже сказанному: защита меньше пожарит, игроки высоко прессингуют, пытаются читать игру, перехватывать мяч. Не понимаю, почему нельзя было этого раньше делать? Удивительно другое: Артета после игры сказал: "мы понимали, что просядет физически во втором тайме"... Вот это стыдобища! А где же тренеры все? Как они допустили, что команда потеряла физическую форму? Нда. Надо срочно менять ситуацию.
(ответить)
Норм так артета за 10 дней команду кардинально изменил. И сульшер, который за год нихрена не сделал. Иногда охуеваешь, когда у одних Гвардиола и клопп, а других, не менее богатых сульшер и Эмери.
(ответить)
Сульшер сегодня выглядел большим физруком даже чем Мойша.
А это надо сказать, уже уровень.
(ответить)
02.01.2020 00:58 #
dannylucker
артета красавчик
Источник: http://fapl.ru/posts/75744/?c=1#c7062844
ловите гомосексуалиста
кстати из лагуны ,я не удивлен (
(ответить)
Как можно было гейклубу проиграть?!
(ответить)
С Мактомини такой хуйни не было бы.
(ответить)
Этот матч струя на ебло тем долбоебам что не купили ПЗ летом или тех кто надеется на Погбу.
Проиграть Арсу без забитого мяча это позорище.
Арс 18 матчей без сухаря, 4 дома без побед, Сульшер опять сробингудил. Лингард и Перейра не игроки, центр поля проебали без Мактоминея, классека короче.
(ответить)
Лингард, Марсиаль просто гавно. Как они в состав проходят?
(ответить)
манки те еще сволочуги, своим поражением всё настроение испоганили, тьфу ты черт
(ответить)
Артету и Арсенал с первой победой в большом матче ..работа Артеты уже начинает давать свои плоды ..все игроки включаются в прессинг, а не ходят пешком как любили делать наши атакующие игроки ..как результат до нашей донной защиты доходит меньше атак и меньше шансов продемонтрировать свою неуверенную игру ..с мотивацией походу решили проблемы - Озил опять показывает креативную игру, пытается отрабатывать в обороне, Обамеянг возвращается в защиту, а не ходит пешком
..правда физики пока на всю игру не хватает - привыкли постоянно халявить, а тут надо бегать прессинговать
(ответить)
Опять смеагол соснул у середняка
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МЮ конечно немощи в тактическом плане, но и Арс сегодня хорошо отыграл, особенно в первом тайме. Не знаю, почерк ли это нового тренера уже, рановато пока, но то, что они играют уверенно со знанием дела - это факт. Такого за канонирами уже давненько не наблюдалось.
(ответить)
Этот Арсенал выкинет Почтилси с четверки
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Рано еще радоваться. Работы Артете предстоит еще мама не горюй.
А так молорик обоссал муму))))
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Озил похуина забыл принять перед матчем.
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Сульшер <3
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Артета изнасиловал Солскйра, как Венгер постоянно унижал Сафа.
Челси с Сити и такого не вспомнят - мешки без истории.
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