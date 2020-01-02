"Арсенал" убедительно переиграл "Юнайтед"

"Арсенал" отпраздновал свою первую победу при Микеле Артете, в убедительной манере переиграв "Манчестер Юнайтед" — 2:0.

По сравнению с поражением 2:1 от "Челси" в стартовом составе "канониров" вышли Сеад Колашинац, Сократис Папастатопулос, Гранит Джака и Николя Пепе, заменив Калума Чемберса, Букайо Сака, Маттео Гендузи и Риса Нелсона.



Оле Гуннар Сульшер внедрил в старт "красных дьяволов" Аарона Ван-Биссаку, Люка Шоу и Джесси Лингарда, которые появились вместо Эшли Янга, Брандона Уильямса и Андреаса Перейры.



Проведя пару резких атак в начале матча, уже на восьмой минуте "Юнайтед" пропустил. Виктор Линделеф, пытаясь прервать прострел Колашинаца на Александра Лакасетта, отбросил мяч пяткой на Пепе, который из центра штрафной поразил ворота — 1:0. Хозяевам хватило одного момента, чтобы открыть счет.



В дальнейшем шла весьма бодрая игра, которая, несмотря на отсутствие моментов, смотрелась. Обе команды располагали быстрыми футболистами, которые в любой момент могли ускориться.



На 30-й минуте Лакасетт классно развернулся около Харри Магуайра, но с близкого расстояния пробил мимо ворот. Спустя пару минут Лукас Торрейра повторил трюк Александра на линии штрафной около Фреда, но тоже не попал в створ.



На 38-й минуте только штанга уберегла "дьяволов" от второго пропущенного гола после дальнего выстрела Пепе.



"Арсенал" ударно провел этот отрезок матча и все-таки добился своего незадолго до перерыва. Лакасетт пробил затылком после подачи углового, а Де Хеа отразил мяч в Линделефа, после отскока от которого Сократис расстрелял ворота с четырех метров — 2:0.



Во втором тайме "канониры" явно отдали инициативу сопернику, время от времени контратакуя. У "дьяволов" совершенно ничего не клеилось впереди, поэтому Бернд Лено находился без работы.



В концовке матча "Юнайтед" потерял всякую надежду отыграться, что позволило хозяевам отодвинуть игру от своих ворот и даже попытаться забить третий гол, но не вышло.



"Арсенал" извлек урок из предыдущего матча. На сей раз "канониры" смогли сделать счет комфортным и сосредоточенно провели весь поединок. "Юнайтед" же эту игру провалил, во всех отношениях.



"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче