"Арсенал" убедительно переиграл "Юнайтед"

Сократис Папастатопулос и Лукас Торрейра "Арсенал" отпраздновал свою первую победу при Микеле Артете, в убедительной манере переиграв "Манчестер Юнайтед" — 2:0.

По сравнению с поражением 2:1 от "Челси" в стартовом составе "канониров" вышли Сеад Колашинац, Сократис Папастатопулос, Гранит Джака и Николя Пепе, заменив Калума Чемберса, Букайо Сака, Маттео Гендузи и Риса Нелсона.

Оле Гуннар Сульшер внедрил в старт "красных дьяволов" Аарона Ван-Биссаку, Люка Шоу и Джесси Лингарда, которые появились вместо Эшли Янга, Брандона Уильямса и Андреаса Перейры.

Проведя пару резких атак в начале матча, уже на восьмой минуте "Юнайтед" пропустил. Виктор Линделеф, пытаясь прервать прострел Колашинаца на Александра Лакасетта, отбросил мяч пяткой на Пепе, который из центра штрафной поразил ворота — 1:0. Хозяевам хватило одного момента, чтобы открыть счет.

В дальнейшем шла весьма бодрая игра, которая, несмотря на отсутствие моментов, смотрелась. Обе команды располагали быстрыми футболистами, которые в любой момент могли ускориться.

На 30-й минуте Лакасетт классно развернулся около Харри Магуайра, но с близкого расстояния пробил мимо ворот. Спустя пару минут Лукас Торрейра повторил трюк Александра на линии штрафной около Фреда, но тоже не попал в створ.

На 38-й минуте только штанга уберегла "дьяволов" от второго пропущенного гола после дальнего выстрела Пепе.

"Арсенал" ударно провел этот отрезок матча и все-таки добился своего незадолго до перерыва. Лакасетт пробил затылком после подачи углового, а Де Хеа отразил мяч в Линделефа, после отскока от которого Сократис расстрелял ворота с четырех метров — 2:0.

Во втором тайме "канониры" явно отдали инициативу сопернику, время от времени контратакуя. У "дьяволов" совершенно ничего не клеилось впереди, поэтому Бернд Лено находился без работы.

В концовке матча "Юнайтед" потерял всякую надежду отыграться, что позволило хозяевам отодвинуть игру от своих ворот и даже попытаться забить третий гол, но не вышло.

"Арсенал" извлек урок из предыдущего матча. На сей раз "канониры" смогли сделать счет комфортным и сосредоточенно провели весь поединок. "Юнайтед" же эту игру провалил, во всех отношениях.

"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. tot35 02.01.2020 01:35 # tot35
    С новым годом и с победой!!! Надеюсь, как начали год, так и закончим!

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  2. acceptodessa 02.01.2020 01:31 # acceptodessa
    Нужны защитники. Сака не тянет. Ну и Нельсон ни о чем вообще. вышел уже уставшим.

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  3. thegodfather 02.01.2020 01:31 # thegodfather
    парни, видели когда-то, как у обезьяны жопа горит?
    чекайте!

    02.01.2020 01:27 #
    ian

    Наxyй сходи. Всем отвечаешь, задрот конч

    Источник: http://fapl.ru/posts/75744/?c=1#c7062898

    (ответить)

  4. denkik 02.01.2020 01:26 # denkik
    Поздравляю всех фанов Арсенала! Наконец-то победа, еще и такая уверенная! Присоединяюсь к уже сказанному: защита меньше пожарит, игроки высоко прессингуют, пытаются читать игру, перехватывать мяч. Не понимаю, почему нельзя было этого раньше делать? Удивительно другое: Артета после игры сказал: "мы понимали, что просядет физически во втором тайме"... Вот это стыдобища! А где же тренеры все? Как они допустили, что команда потеряла физическую форму? Нда. Надо срочно менять ситуацию.

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  5. toledo 02.01.2020 01:25 # toledo
    Норм так артета за 10 дней команду кардинально изменил. И сульшер, который за год нихрена не сделал. Иногда охуеваешь, когда у одних Гвардиола и клопп, а других, не менее богатых сульшер и Эмери.

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  6. imf-tau 02.01.2020 01:24 # imf-tau
    Сульшер сегодня выглядел большим физруком даже чем Мойша.

    А это надо сказать, уже уровень.

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  7. thegodfather 02.01.2020 01:23 # thegodfather
    02.01.2020 00:58 #
    dannylucker

    артета красавчик

    Источник: http://fapl.ru/posts/75744/?c=1#c7062844



    ловите гомосексуалиста


    кстати из лагуны ,я не удивлен (

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  8. chelsea88 02.01.2020 01:23 # chelsea88
    Как можно было гейклубу проиграть?!

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  9. mancunia-planet 02.01.2020 01:23 # mancunia-planet
    С Мактомини такой хуйни не было бы.

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  10. imf-tau 02.01.2020 01:22 # imf-tau
    Этот матч струя на ебло тем долбоебам что не купили ПЗ летом или тех кто надеется на Погбу.

    Проиграть Арсу без забитого мяча это позорище.

    Арс 18 матчей без сухаря, 4 дома без побед, Сульшер опять сробингудил. Лингард и Перейра не игроки, центр поля проебали без Мактоминея, классека короче.

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  11. denk 02.01.2020 01:13 # denk
    Лингард, Марсиаль просто гавно. Как они в состав проходят?

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  12. wolfsmensch 02.01.2020 01:10 # wolfsmensch
    манки те еще сволочуги, своим поражением всё настроение испоганили, тьфу ты черт

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  13. aliluya-nn 02.01.2020 01:10 # aliluya-nn
    Артету и Арсенал с первой победой в большом матче ..работа Артеты уже начинает давать свои плоды ..все игроки включаются в прессинг, а не ходят пешком как любили делать наши атакующие игроки ..как результат до нашей донной защиты доходит меньше атак и меньше шансов продемонтрировать свою неуверенную игру ..с мотивацией походу решили проблемы - Озил опять показывает креативную игру, пытается отрабатывать в обороне, Обамеянг возвращается в защиту, а не ходит пешком
    ..правда физики пока на всю игру не хватает - привыкли постоянно халявить, а тут надо бегать прессинговать

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  14. londonskypoganec 02.01.2020 01:08 # londonskypoganec
    Опять смеагол соснул у середняка

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  15. sausage 02.01.2020 01:04 # sausage
    МЮ конечно немощи в тактическом плане, но и Арс сегодня хорошо отыграл, особенно в первом тайме. Не знаю, почерк ли это нового тренера уже, рановато пока, но то, что они играют уверенно со знанием дела - это факт. Такого за канонирами уже давненько не наблюдалось.

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  16. slash-lfc 02.01.2020 01:03 # slash-lfc
    Этот Арсенал выкинет Почтилси с четверки

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  17. ska-skvo 02.01.2020 01:03 # ska-skvo
    Рано еще радоваться. Работы Артете предстоит еще мама не горюй.
    А так молорик обоссал муму))))

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  18. re--animator 02.01.2020 01:02 # re--animator
    Озил похуина забыл принять перед матчем.

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  19. forester 02.01.2020 01:02 # forester
    Сульшер <3

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  20. alexomck 02.01.2020 01:01 # alexomck
    Артета изнасиловал Солскйра, как Венгер постоянно унижал Сафа.
    Челси с Сити и такого не вспомнят - мешки без истории.

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