"Арсенал" отзывает Нкетиа из аренды в "Лидсе"

"Арсенал" отзывает из аренды в "Лидсе" юного нападающего Эдди Нкетиа.

Отправившись за практикой к опытнейшему Марсело Бьелсе в августе, Нкетиа ударно начал свою карьеру в "Лидсе", забив четыре гола в шести первых матчах во всех соревнованиях.



Однако закрепиться в качестве основного игрока "белых" Эдди не смог, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе в 19 проведенных матчах.



Теперь, о чем Нкетиа сообщил лично в твиттере, 20-летний англичанин возвращается на "Эмирейтс", чтобы главный тренер "Арсенала" Микель Артета решил его дальнейшую судьбу.