"Арсенал" отзывает Нкетиа из аренды в "Лидсе"

Эдди Нкетиа "Арсенал" отзывает из аренды в "Лидсе" юного нападающего Эдди Нкетиа.

Отправившись за практикой к опытнейшему Марсело Бьелсе в августе, Нкетиа ударно начал свою карьеру в "Лидсе", забив четыре гола в шести первых матчах во всех соревнованиях.

Однако закрепиться в качестве основного игрока "белых" Эдди не смог, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе в 19 проведенных матчах.

Теперь, о чем Нкетиа сообщил лично в твиттере, 20-летний англичанин возвращается на "Эмирейтс", чтобы главный тренер "Арсенала" Микель Артета решил его дальнейшую судьбу.


Метки аренда, Арсенал, Лидс, Нкетиа, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2020 00:05

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