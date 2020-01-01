"Юнайтед" потерял Погба на несколько недель

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба угодил в лазарет на несколько недель с рецидивом травмы лодыжки.

Ранее в этом сезоне у Погба уже случился один рецидив. Сыграв против "Арсенала" 30 сентября, Поль усугубил состояние свое лодыжки и вернулся на поле лишь 22 декабря.

Матч против "Арсенала" во втором круге сезона Премьер-Лиги — совпавший с возобновлением трансферного окна — тоже стал своего рода роковой датой для Погба. Поль не приехал в Лондон из-за обострившихся проблем со здоровьем.

"Он чувствует некоторый дискомфорт в лодыжке. Он совершенно точно пропустит несколько недель", — сообщил главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер MUTV перед матчем на "Эмирейтс".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2020 23:00

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  1. butch 01.01.2020 23:30 # butch
    забыл когда его на поле видел

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  2. chelsiukpro 01.01.2020 23:18 # chelsiukpro
    Инвалид короче...

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  3. red-devil-4ever 01.01.2020 23:00 # red-devil-4ever
    отлично, теперь играть Матичу, который на чемоданах сидит этот месяц

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