"Юнайтед" потерял Погба на несколько недель

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба угодил в лазарет на несколько недель с рецидивом травмы лодыжки.

Ранее в этом сезоне у Погба уже случился один рецидив. Сыграв против "Арсенала" 30 сентября, Поль усугубил состояние свое лодыжки и вернулся на поле лишь 22 декабря.



Матч против "Арсенала" во втором круге сезона Премьер-Лиги — совпавший с возобновлением трансферного окна — тоже стал своего рода роковой датой для Погба. Поль не приехал в Лондон из-за обострившихся проблем со здоровьем.



"Он чувствует некоторый дискомфорт в лодыжке. Он совершенно точно пропустит несколько недель", — сообщил главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер MUTV перед матчем на "Эмирейтс".