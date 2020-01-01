Дубль Жезуса принес "Сити" победу над "Эвертоном"

Дубль Габриэля Жезуса обеспечил "Манчестер Сити" победу над "Эвертоном" — 2:1.

По сравнению с победой 2:0 над "Шеффилд Юнайтед" Хосеп Гвардиола поменял пятерых игроков в стартовом составе "горожан", оказав доверие Жоау Канселу, Бенжамену Менди, Илкаю Гюндогану, Филу Фодену и Габриэлю Жезусу.



Пять перестановок изначально сделал и наставник "ирисок" Карло Анчелотти, собираясь выпустить с первых минут Йерри Мину, Люку Диня, Шеймуса Коулмена, Фабиана Дельфа и Бернарда, но последний получил травму на разминке и уступил место в старте Тому Дэвису.



Первый опасный момент возник на девятой минуте, когда Коулмен, оказавшись на правом краю штрафной, пытался поразить дальний угол ворот, однако Клаудио Браво обхитрить себя не дал.



Спустя четыре минуты Фоден на дальней штанге замкнул прострел Канселу, однако гол был отменен из-за офсайда у Рияда Махреза.



Прошло еще несколько минут, и Махрез упал в чужой штрафной после небольшого контакта с Динем. Система VAR не обнаружила повода для пенальти.



До перерыва "Сити" провел еще несколько неплохих, но не сильно опасных комбинаций. "Эвертон" выдерживал это давление, правда, был вынужден напрочь пожертвовать своей атакующей игрой.



А вот начало второго тайма "ириски" откровенно проспали. На 51-й минуте Гюндоган сделал разрезающий пас в штрафную на открывание Габриэля Жезуса, который на ложном движении убрал Мейсона Холгейта в сторону и пробил — 1:0. Джордан Пикфорд дотронулся до мяча кончиками пальцев, но гол предотвратить не смог.



Прошло семь минут, и Жезус оформил дубль, поразив ближний угол ворот из пределов штрафной площади после отличной передачи Махреза — 2:0.



Карло Анчелотти произвел пару замен и слегка перестроил игру "Эвертона", которому было уже нечего терять. Гости рисковали и вполне могли пропустить еще, но вместо этого забили. На 71-й минуте Ришарлисон на дальней штанге замкнул срикошетивший прострел Доминика Калверт-Левина — 2:1.



Гол Ришарлисона еще больше вскрыл игру. "Ириски" отчаянно старались спасти матч, но при этом раз за разом рисковали — один только Жезус имел три верных момента, чтобы оформить хет-трик, включая попадание в штангу.



Концовка матча выдалась нервной для "горожан", однако они отразили попытки гостей уйти от поражения.



"Сити" одержал свою четвертую победу в пяти последних матчах, но дались эти три очка с большим трудом. "Эвертон" стойко оборонялся в первом тайме, а во втором нашел в себе силы, чтобы вернуться в игру и подвергнуть соперника давлению.



"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче