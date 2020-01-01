Дубль Жезуса принес "Сити" победу над "Эвертоном"
Дубль Габриэля Жезуса обеспечил "Манчестер Сити" победу над "Эвертоном" — 2:1.
По сравнению с победой 2:0 над "Шеффилд Юнайтед" Хосеп Гвардиола поменял пятерых игроков в стартовом составе "горожан", оказав доверие Жоау Канселу, Бенжамену Менди, Илкаю Гюндогану, Филу Фодену и Габриэлю Жезусу.
Пять перестановок изначально сделал и наставник "ирисок" Карло Анчелотти, собираясь выпустить с первых минут Йерри Мину, Люку Диня, Шеймуса Коулмена, Фабиана Дельфа и Бернарда, но последний получил травму на разминке и уступил место в старте Тому Дэвису.
Первый опасный момент возник на девятой минуте, когда Коулмен, оказавшись на правом краю штрафной, пытался поразить дальний угол ворот, однако Клаудио Браво обхитрить себя не дал.
Спустя четыре минуты Фоден на дальней штанге замкнул прострел Канселу, однако гол был отменен из-за офсайда у Рияда Махреза.
Прошло еще несколько минут, и Махрез упал в чужой штрафной после небольшого контакта с Динем. Система VAR не обнаружила повода для пенальти.
До перерыва "Сити" провел еще несколько неплохих, но не сильно опасных комбинаций. "Эвертон" выдерживал это давление, правда, был вынужден напрочь пожертвовать своей атакующей игрой.
А вот начало второго тайма "ириски" откровенно проспали. На 51-й минуте Гюндоган сделал разрезающий пас в штрафную на открывание Габриэля Жезуса, который на ложном движении убрал Мейсона Холгейта в сторону и пробил — 1:0. Джордан Пикфорд дотронулся до мяча кончиками пальцев, но гол предотвратить не смог.
Прошло семь минут, и Жезус оформил дубль, поразив ближний угол ворот из пределов штрафной площади после отличной передачи Махреза — 2:0.
Карло Анчелотти произвел пару замен и слегка перестроил игру "Эвертона", которому было уже нечего терять. Гости рисковали и вполне могли пропустить еще, но вместо этого забили. На 71-й минуте Ришарлисон на дальней штанге замкнул срикошетивший прострел Доминика Калверт-Левина — 2:1.
Гол Ришарлисона еще больше вскрыл игру. "Ириски" отчаянно старались спасти матч, но при этом раз за разом рисковали — один только Жезус имел три верных момента, чтобы оформить хет-трик, включая попадание в штангу.
Концовка матча выдалась нервной для "горожан", однако они отразили попытки гостей уйти от поражения.
"Сити" одержал свою четвертую победу в пяти последних матчах, но дались эти три очка с большим трудом. "Эвертон" стойко оборонялся в первом тайме, а во втором нашел в себе силы, чтобы вернуться в игру и подвергнуть соперника давлению.
"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче
01.01.2020 22:25
Просмотров: 2498
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
судья заряжен, норм норм)
(ответить)
Жаль горлума - топовый тренер
(ответить)
САФ был в раздевалке, а после направился к рефери. Счет 2-2, пока
(ответить)
Бувач, лежать+сосать, ехехех
(ответить)
Збс катает Арсенал. Видна тренерская рука. У Артеты может получиться. Где кста Бувач? Чисто кудрявый прое6ал ЛЧ и прое6ет ЭйПиЭл кек.
(ответить)
А вообще, с чего на главной постоянно какие-то новости о середняках, а о топовом Лестере, который сметает всех на своём пути к серебряным медалям, вообще ничего нет?
(ответить)
Че вы все гоните на Магуаера, он защитник очень даже хороший, как сказал Райола, в МЮ даже Пеле с Марадоной были бы посредственностями. МЮ это обычный середняк и как у обычного середняка, у него бывают хорошие дни и бывают не очень.
(ответить)
Пора Гиггза в тренеры брать. Понятное дело со дна он клуб не вытащит но на сульшу уже просто скучно смотреть. Нужен новый тренер. Чисто поржать
(ответить)
Марсьяль с Рэшом на голодном пайке, уже снизилась концентрация. Лингарда в принципе можно не опекать. Торейра тупо на низком центре крутит Матича. Де Гея вообще страшно сднил психологический. Короч, изи катка. Вот за поражение от Челси пздц конечно злость берет.
(ответить)
Вот реально абсолютно другой Арсенал. Геометрически правильная расстановка, контроль мяча, отлично расчерченные атаки. Даже не верится, что команду можно так преобразить за неделю работы с ней. У манков вообще ничего не ладится пока, без Мактоминея в центре динамики не хватает явно, Лингард - днина, как обычно.
(ответить)
кстати что с результатами голосования?? ноулайфер шольсее88 оскара взял???
(ответить)
Неужели и после этого не уволят
(ответить)
Озил прессингует? А ю сириус?
(ответить)
Пепе конеш здоровски обосцывает шоу, вообще команда вся хороша, кроме правого фланга обороны.
(ответить)
Вдохнул жизни Артета, я игроков Арсенала прессингующих в центре поля вообще забыл когда видел. Надо время дать. Должно все получится.
(ответить)
Е6ать вы скумо6ляди конченные конечно. Вас даже педики уверенно обыгрывают)
(ответить)
Что делает Фред в основе МЮ? Он как игрок центра ни отобрать не может мяч, ни подержать 3 сек, как у школьника отбирают у него.
(ответить)
Скамцо гавнецо.
(ответить)
Пепка педант, даже сотовыми не разрешает пользоваться игрокам во время обедов и т д, а такой человек не станет приглашать правой рукой всяких безнадёг.
Ему нужно дать время, минимум, три года и Артета сделает из Арсенала конфету, конечно же, необходимы и траты. Он уже лучше Лэмпарда с Сульшером.
(ответить)
01.01.2020 22:45 #
januzaj00
Выигрывать нужно было прошлый матч, а с восходящим МЮ вам не потягаться
Источник: http://fapl.ru/posts/75741/?c=1#c7062729
6ля таких даунов жизнь вообще ничему не учит
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий