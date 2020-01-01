"Тоттенхэм" потерял с травмами Ндомбеле и Кейна

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо с разочарованием отчитался о травмах полузащитника Танги Ндомбеле и нападающего Харри Кейна.

В среду "шпоры" потерпели поражение 1:0 в гостях у "Саутгемптона", а сам Моуриньо едва не был удален за стычку с членом противоположного тренерского штаба.



Однако на этом негатив для "Тоттенхэма" не закончился. По ходу матчу Моуриньо произвел две вынужденных замены, причем Кейн уезжал с "Сент-Мэри" на костылях.



"Харри Кейн играет каждую минуту, он все время играет. Это может быть большая травма, а может быть маленькая. Какое-то время он определенно пропустит".



"Это негативный момент... Травма задней поверхности бедра — это всегда негатив. Надрыв это или ушиб? В данный момент я не могу сказать".



"Ндомбеле? Он всегда травмирован. Ты всегда вынужден надеяться. Один матч он в строю, на следующий он травмирован. Это причина для беспокойства".



"Полагаю, это его 10-я травма в сезоне. Они мешают ему играть. Он не может делать это последовательно. У нас было три дня между матчами, и вот — он снова травмирован", — цитирует Моуриньо Sky Sports.