"Тоттенхэм" потерял с травмами Ндомбеле и Кейна

Жозе Моуриньо и Харри Кейн Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо с разочарованием отчитался о травмах полузащитника Танги Ндомбеле и нападающего Харри Кейна.

В среду "шпоры" потерпели поражение 1:0 в гостях у "Саутгемптона", а сам Моуриньо едва не был удален за стычку с членом противоположного тренерского штаба.

Однако на этом негатив для "Тоттенхэма" не закончился. По ходу матчу Моуриньо произвел две вынужденных замены, причем Кейн уезжал с "Сент-Мэри" на костылях.

"Харри Кейн играет каждую минуту, он все время играет. Это может быть большая травма, а может быть маленькая. Какое-то время он определенно пропустит".

"Это негативный момент... Травма задней поверхности бедра — это всегда негатив. Надрыв это или ушиб? В данный момент я не могу сказать".

"Ндомбеле? Он всегда травмирован. Ты всегда вынужден надеяться. Один матч он в строю, на следующий он травмирован. Это причина для беспокойства".

"Полагаю, это его 10-я травма в сезоне. Они мешают ему играть. Он не может делать это последовательно. У нас было три дня между матчами, и вот — он снова травмирован", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Кейн, Ндомбеле, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2020 22:00

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  1. pistolero-lfc 01.01.2020 22:27 # pistolero-lfc
    Ндомбеле? Он всегда травмирован

    Пиздецужезаебалэтотпидорломатьсянахуй

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  2. liverpool1892est 01.01.2020 22:10 # liverpool1892est
    Кейн хрусталь.Ломается часто,поэтому всю жизнь и будет играть в курятнике без трофеев

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  3. mancunia-planet 01.01.2020 22:09 # mancunia-planet
    Чмаур уже в панике

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