Лэмпард отреагировал на слухи насчет Захи

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на слухи, сватающие к "синим" вингера "Кристал Пэлас" Уилфрда Заху.

Согласно циркулирующим в прессе слухам, в этом месяце "Челси" может предложить 80 миллионов фунтов за Заху.



А издание The Times сообщало, что разменной монетой в сделке по Уилфриду может стать один из двух запасных нападающих "Челси" — Оливье Жиру или Мичи Батшуайи.



Однако после ничейного матча с "Брайтоном" (1:1) Лэмпард заверил, что это вовсе не так.



"Я не собираюсь разговаривать насчет Захи и насчет идеи, которую я никогда не рассматривал".



"Повторюсь, я не буду разговаривать насчет Захи, потому что он не наш игрок. Если мы и пригласим каких-либо игроков, то они должны нам подходить и делать нас лучше".



"Пресса просто объявляет, кого мы можем захотеть купить, но такого рода работу мы выполняем за закрытыми дверьми", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.