Лэмпард отреагировал на слухи насчет Захи
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на слухи, сватающие к "синим" вингера "Кристал Пэлас" Уилфрда Заху.
Согласно циркулирующим в прессе слухам, в этом месяце "Челси" может предложить 80 миллионов фунтов за Заху.
А издание The Times сообщало, что разменной монетой в сделке по Уилфриду может стать один из двух запасных нападающих "Челси" — Оливье Жиру или Мичи Батшуайи.
Однако после ничейного матча с "Брайтоном" (1:1) Лэмпард заверил, что это вовсе не так.
"Я не собираюсь разговаривать насчет Захи и насчет идеи, которую я никогда не рассматривал".
"Повторюсь, я не буду разговаривать насчет Захи, потому что он не наш игрок. Если мы и пригласим каких-либо игроков, то они должны нам подходить и делать нас лучше".
"Пресса просто объявляет, кого мы можем захотеть купить, но такого рода работу мы выполняем за закрытыми дверьми", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.
01.01.2020 21:00
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Опять пенсов разводят как фраеров с гандонной фабрики
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за 80кк можно весь Пэлэс купить, о каком Заа речь может быть за данную цену)
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