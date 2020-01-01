Лэмпард отреагировал на слухи насчет Захи

Уилфрид Заха Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на слухи, сватающие к "синим" вингера "Кристал Пэлас" Уилфрда Заху.

Согласно циркулирующим в прессе слухам, в этом месяце "Челси" может предложить 80 миллионов фунтов за Заху.

А издание The Times сообщало, что разменной монетой в сделке по Уилфриду может стать один из двух запасных нападающих "Челси" — Оливье Жиру или Мичи Батшуайи.

Однако после ничейного матча с "Брайтоном" (1:1) Лэмпард заверил, что это вовсе не так.

"Я не собираюсь разговаривать насчет Захи и насчет идеи, которую я никогда не рассматривал".

"Повторюсь, я не буду разговаривать насчет Захи, потому что он не наш игрок. Если мы и пригласим каких-либо игроков, то они должны нам подходить и делать нас лучше".

"Пресса просто объявляет, кого мы можем захотеть купить, но такого рода работу мы выполняем за закрытыми дверьми", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1223

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 01.01.2020 22:11 # liverpool1892est
    Опять пенсов разводят как фраеров с гандонной фабрики

    (ответить)

  2. emil7 01.01.2020 21:14 # emil7
    за 80кк можно весь Пэлэс купить, о каком Заа речь может быть за данную цену)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: