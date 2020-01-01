Моуриньо: "Я нагрубил, но нагрубил идиоту"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал свою желтую карточку, полученную в матче против "Саутгемптона".

В первый день 2020 года "шпоры" потерпели поражение 1:0 на "Сент-Мэри", не сумев ответить на быстрый гол Данни Ингса.



Около 77-й минуты разочарование стало переполнять Моуриньо, и Жозе получил "горчичник" за стычку с членом тренерского штаба "Саутгемптона". Однако португалец уверяет, что его спровоцировали.



"Я был груб. Однако я нагрубил идиоту. Естественно, я заслуживал желтой карточки. Я произнес плохие слова в адрес того парня", — сообщил Моуриньо B Sport.



Также Жозе высказался насчет игры.



"Это была довольно странная игра. У нас не было проблем в обороне. Они не доставляли нам проблем. Они забили один гол — Данни Ингс был хорош. Но в остальном мы контролировали игру. Мы просто создали недостаточно, чтобы забить".



"Они тормозили игру и хорошо оборонялись. Их центральные защитники усложнили жизнь нашим атакующим игрокам, они были агрессивны и не допускали ошибок", — добавил Моуриньо.