Моуриньо: "Я нагрубил, но нагрубил идиоту"

Майк Дин и Жозе Моуриньо Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал свою желтую карточку, полученную в матче против "Саутгемптона".

В первый день 2020 года "шпоры" потерпели поражение 1:0 на "Сент-Мэри", не сумев ответить на быстрый гол Данни Ингса.

Около 77-й минуты разочарование стало переполнять Моуриньо, и Жозе получил "горчичник" за стычку с членом тренерского штаба "Саутгемптона". Однако португалец уверяет, что его спровоцировали.

"Я был груб. Однако я нагрубил идиоту. Естественно, я заслуживал желтой карточки. Я произнес плохие слова в адрес того парня", — сообщил Моуриньо B Sport.

Также Жозе высказался насчет игры.

"Это была довольно странная игра. У нас не было проблем в обороне. Они не доставляли нам проблем. Они забили один гол — Данни Ингс был хорош. Но в остальном мы контролировали игру. Мы просто создали недостаточно, чтобы забить".

"Они тормозили игру и хорошо оборонялись. Их центральные защитники усложнили жизнь нашим атакующим игрокам, они были агрессивны и не допускали ошибок", — добавил Моуриньо.


Метки Моуриньо, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2020 20:40

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