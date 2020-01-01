"Тоттенхэм" проиграл "Саутгемптону"

Данни Ингс "Тоттенхэм" упустил возможность приблизиться к топ-4 Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Саутгемптона" со счетом 1:0.

В старте у "святых" появились Стюарт Армстронг и Мусса Дженепо, заменив Софиана Буфаля и Че Адамса относительно предыдущего матча.

Две перестановки можно было наблюдать и у "шпор". Мусса Сиссоко и Лукас Моура появились вместо Хуана Фойта и Джовани Ло Чельсо.

Первый опасный момент в матче создали гости. На пятой минуте Харри Кейн нанес удар с рикошетом от Яна Беднарека, однако голкипер хозяев Алекс Маккарти отвел угрозу от своих ворот.

"Саутгемптон" ответил на 13-й минуте, когда Натан Редмонд своим ударом проверил Пауло Гассанигу на бдительность. Голкипер "Тоттенхэма" не смог зафиксировать мяч, однако на добивание никто не поспел.

А спустя четыре минуты хозяева открыли счет. Получив передачу от Джека Стивенса от центральной линии поля, Данни Ингс перебросил мяч через Тоби Алдервейрелда и пробил с левой ноги в ближний угол ворот — 1:0.

В дальнейшем "святые" переигрывали соперника и атаковали острее. Попытка Деле Алли заработать пенальти для "шпор" оказалась неубедительной.

Во втором тайме хозяева сосредоточились на сдерживании и делали это очень хорошо — "Тоттенхэм" не имел реальных моментов и даже точных ударов, кроме незасчитанного из-за офсайда гола Харри Кейна.

К слову, Кейну на 75-й минуте потребовалась замена из-за травмы, и на этом игра "шпор" совсем развалилась. "Святые" уверенно выдержали натиск соперника в концовке.

"Саутгемптон" одержал справедливую победу благодаря очередному голу Данни Ингса, набравшего сумасшедшую форму. "Тоттенхэм" по традиции пропустил, но на сей раз не смог забить — "шпоры" предстали сборищем игроков, но не командой.

"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. helicopter 01.01.2020 20:51 # helicopter
    Эти хуес*сы во главе с шарлатаном так бы и выигрывали чемпионство выпрашивая, симулируя и забивая с оффсайда. ВАР нужна только, чтобы епать шарлатана

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  2. raka-eve 01.01.2020 20:50 # raka-eve
    алжирский дельфин

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  3. weorlfc 01.01.2020 20:50 # weorlfc
    Что-то вар окропил два раза лысую бестолковку

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  4. pistolero-lfc 01.01.2020 20:50 # pistolero-lfc
    ВАР четко сработала в этих эпизодах

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  5. only--liverpool 01.01.2020 20:49 # only--liverpool
    симулянт чуркожопый)))

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  6. akram 01.01.2020 20:46 # akram
    Хаххахах КОРОЛИ идите на хуй карали на страпоне, лысый опять не дососал...ауе

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  7. rap-woiska 01.01.2020 20:45 # rap-woiska
    КАЛАЛИ КАЛАЛИ А МЫ ВСЕ КАКАЛИ КАКАЛИ!

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  8. only--liverpool 01.01.2020 20:45 # only--liverpool
    КМОН ЭВЕ
    ДАВИ ЭТУ ДРЯНЬ!!!

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  9. pistolero-lfc 01.01.2020 20:45 # pistolero-lfc
    КАРАЛИ Эхехехеез опять ВАР ссыт на Мансити

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  10. only--liverpool 01.01.2020 20:44 # only--liverpool
    хуесасы блять

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  11. tyhonovecky 01.01.2020 20:43 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  12. only--liverpool 01.01.2020 20:43 # only--liverpool
    ихихихихихихи

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  13. griezmann 01.01.2020 20:43 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  14. slash-lfc 01.01.2020 20:43 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  15. electric 01.01.2020 20:43 # electric
    БАРОНЕССЫ!!!

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  16. slash-lfc 01.01.2020 20:41 # slash-lfc
    Шестнольники нарадоваться не могут всосу петушни)) чемпики блеать :D

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  17. pistolero-lfc 01.01.2020 20:33 # pistolero-lfc
    Щам бы тратить 250 млн на защиту и ставить воспитанника))

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  18. pistolero-lfc 01.01.2020 20:31 # pistolero-lfc
    Только мне одному кажется, что Дэвис из Эвертона похож на Лекаря друга Джона Сноу??

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  19. superperez101 01.01.2020 20:30 # superperez101
    в таких раскладах следует притопить за манков
    убивается сразу два зайца
    становится хужее пенсам
    и артете тоже делается тяжко

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  20. thegodfather 01.01.2020 20:23 # thegodfather
    мне одному кажется, что после того как уотфорд преобразился, вх с мойесом щас реальный претендент на вылет?
    бля это такой рофл будет, если вылетят))))
    новый стадион, неплохой состав, трансферы...мойес)

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