"Тоттенхэм" проиграл "Саутгемптону"
"Тоттенхэм" упустил возможность приблизиться к топ-4 Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Саутгемптона" со счетом 1:0.
В старте у "святых" появились Стюарт Армстронг и Мусса Дженепо, заменив Софиана Буфаля и Че Адамса относительно предыдущего матча.
Две перестановки можно было наблюдать и у "шпор". Мусса Сиссоко и Лукас Моура появились вместо Хуана Фойта и Джовани Ло Чельсо.
Первый опасный момент в матче создали гости. На пятой минуте Харри Кейн нанес удар с рикошетом от Яна Беднарека, однако голкипер хозяев Алекс Маккарти отвел угрозу от своих ворот.
"Саутгемптон" ответил на 13-й минуте, когда Натан Редмонд своим ударом проверил Пауло Гассанигу на бдительность. Голкипер "Тоттенхэма" не смог зафиксировать мяч, однако на добивание никто не поспел.
А спустя четыре минуты хозяева открыли счет. Получив передачу от Джека Стивенса от центральной линии поля, Данни Ингс перебросил мяч через Тоби Алдервейрелда и пробил с левой ноги в ближний угол ворот — 1:0.
В дальнейшем "святые" переигрывали соперника и атаковали острее. Попытка Деле Алли заработать пенальти для "шпор" оказалась неубедительной.
Во втором тайме хозяева сосредоточились на сдерживании и делали это очень хорошо — "Тоттенхэм" не имел реальных моментов и даже точных ударов, кроме незасчитанного из-за офсайда гола Харри Кейна.
К слову, Кейну на 75-й минуте потребовалась замена из-за травмы, и на этом игра "шпор" совсем развалилась. "Святые" уверенно выдержали натиск соперника в концовке.
"Саутгемптон" одержал справедливую победу благодаря очередному голу Данни Ингса, набравшего сумасшедшую форму. "Тоттенхэм" по традиции пропустил, но на сей раз не смог забить — "шпоры" предстали сборищем игроков, но не командой.
"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
01.01.2020 20:00
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Последние комментарии:
Эти хуес*сы во главе с шарлатаном так бы и выигрывали чемпионство выпрашивая, симулируя и забивая с оффсайда. ВАР нужна только, чтобы епать шарлатана
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алжирский дельфин
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Что-то вар окропил два раза лысую бестолковку
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ВАР четко сработала в этих эпизодах
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симулянт чуркожопый)))
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Хаххахах КОРОЛИ идите на хуй карали на страпоне, лысый опять не дососал...ауе
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КАЛАЛИ КАЛАЛИ А МЫ ВСЕ КАКАЛИ КАКАЛИ!
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КМОН ЭВЕ
ДАВИ ЭТУ ДРЯНЬ!!!
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КАРАЛИ Эхехехеез опять ВАР ссыт на Мансити
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хуесасы блять
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КОРОЛИ!!!
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ихихихихихихи
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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БАРОНЕССЫ!!!
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Шестнольники нарадоваться не могут всосу петушни)) чемпики блеать :D
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Щам бы тратить 250 млн на защиту и ставить воспитанника))
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Только мне одному кажется, что Дэвис из Эвертона похож на Лекаря друга Джона Сноу??
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в таких раскладах следует притопить за манков
убивается сразу два зайца
становится хужее пенсам
и артете тоже делается тяжко
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мне одному кажется, что после того как уотфорд преобразился, вх с мойесом щас реальный претендент на вылет?
бля это такой рофл будет, если вылетят))))
новый стадион, неплохой состав, трансферы...мойес)
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