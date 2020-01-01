"Тоттенхэм" проиграл "Саутгемптону"

"Тоттенхэм" упустил возможность приблизиться к топ-4 Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Саутгемптона" со счетом 1:0.

В старте у "святых" появились Стюарт Армстронг и Мусса Дженепо, заменив Софиана Буфаля и Че Адамса относительно предыдущего матча.



Две перестановки можно было наблюдать и у "шпор". Мусса Сиссоко и Лукас Моура появились вместо Хуана Фойта и Джовани Ло Чельсо.



Первый опасный момент в матче создали гости. На пятой минуте Харри Кейн нанес удар с рикошетом от Яна Беднарека, однако голкипер хозяев Алекс Маккарти отвел угрозу от своих ворот.



"Саутгемптон" ответил на 13-й минуте, когда Натан Редмонд своим ударом проверил Пауло Гассанигу на бдительность. Голкипер "Тоттенхэма" не смог зафиксировать мяч, однако на добивание никто не поспел.



А спустя четыре минуты хозяева открыли счет. Получив передачу от Джека Стивенса от центральной линии поля, Данни Ингс перебросил мяч через Тоби Алдервейрелда и пробил с левой ноги в ближний угол ворот — 1:0.



В дальнейшем "святые" переигрывали соперника и атаковали острее. Попытка Деле Алли заработать пенальти для "шпор" оказалась неубедительной.



Во втором тайме хозяева сосредоточились на сдерживании и делали это очень хорошо — "Тоттенхэм" не имел реальных моментов и даже точных ударов, кроме незасчитанного из-за офсайда гола Харри Кейна.



К слову, Кейну на 75-й минуте потребовалась замена из-за травмы, и на этом игра "шпор" совсем развалилась. "Святые" уверенно выдержали натиск соперника в концовке.



"Саутгемптон" одержал справедливую победу благодаря очередному голу Данни Ингса, набравшего сумасшедшую форму. "Тоттенхэм" по традиции пропустил, но на сей раз не смог забить — "шпоры" предстали сборищем игроков, но не командой.



"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче