Клопп: "Маловероятно, что "Ливерпуль" купит кого-либо еще"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает других приобретений, помимо вингера Такуми Минамино.

Выплатив 7.25 млн. фунтов отступных по контракту Минамино с "РБ Лейпциг", лидеры Премьер-Лиги совершили свое первое и, возможно, единственное приобретение в январе.



"Ливерпуль" остается на трансферном рынке, однако Клопп ожидает получить подкрепление не оттуда, а из лазарета.



"Каждый год ситуация одинаковая. Покупать в январе всегда сложно, и мы, наверное, не будем слишком активны. Давайте посмотрим, что случится, но дальнейшие приобретения маловероятны".



"Сейчас у нас 13 полевых игроков плюс Такуми, пускай и не на ближайший матч. Не на всех наших позициях большой выбор игроков, поэтому некоторым из них придется сыграть снова".



"Окс (Окслейд-Чемберлен) выглядит хорошо, Жоэль (Матип) выглядит хорошо, Фабиньо выглядит хорошо, Шакири выглядит хорошо, Ловрен выглядит хорошо, но они еще не готовы. Всем им еще нужно немного времени", — цитирует Клоппа BBC.