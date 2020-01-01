Клопп рассказал, как он бы улучшил VAR

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, каким образом он бы улучшил работу системы VAR при определении офсайда.

2020 год открылся в Премьер-Лиге очередным скандалом, связанным VAR. Система видеопомощи рефери отменил гол полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша против "Бернли", обнаружив микроскопический офсайд.



Клопп, который в это время выступал перед прессой, предложил сделать толще линию, по которой определяется положение вне игры, и таким образом давать преимущество атакующему игроку.



"Во время тренерской встречи с УЕФА было предложено сделать линию (по которой VAR определяет офсайд) толще. Я бы хотел этого".



"Я не знаю, кто должен принять соответствующее решение. Нам бы не пришлось ждать так долго, и вдобавок сами решения стали бы лучше".



"Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим понятных и правильных решений. Мы получаем их в случае с офсайдами, но единственная проблема в том, что приходится ждать по полчаса, чтобы узнать, что палец твоей ноги оказался во вне игры", — цитирует Клоппа Goal.



