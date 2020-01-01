Клопп рассказал, как он бы улучшил VAR

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, каким образом он бы улучшил работу системы VAR при определении офсайда.

2020 год открылся в Премьер-Лиге очередным скандалом, связанным VAR. Система видеопомощи рефери отменил гол полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша против "Бернли", обнаружив микроскопический офсайд.

Клопп, который в это время выступал перед прессой, предложил сделать толще линию, по которой определяется положение вне игры, и таким образом давать преимущество атакующему игроку.

"Во время тренерской встречи с УЕФА было предложено сделать линию (по которой VAR определяет офсайд) толще. Я бы хотел этого".

"Я не знаю, кто должен принять соответствующее решение. Нам бы не пришлось ждать так долго, и вдобавок сами решения стали бы лучше".

"Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим понятных и правильных решений. Мы получаем их в случае с офсайдами, но единственная проблема в том, что приходится ждать по полчаса, чтобы узнать, что палец твоей ноги оказался во вне игры", — цитирует Клоппа Goal.


Метки VAR, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. sunsstorm 01.01.2020 19:04 # sunsstorm
    И что изменится? Сделают линию толще на 10 см и также же VAR будут высчитывать до миллиметра был ли нападающий в пределах этой линии. А если не будут, то тогда снова судья сможет влиять на результат как ему вздумается. Это футболистам надо подстраиваться, стоять с небольшим запасом за защитником.

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  2. only--liverpool 01.01.2020 18:52 # only--liverpool
    просто гений! даже я до такого не додумался
    действительно сделайте линию толще и смотрите по проекции

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  3. ilovemanutd 01.01.2020 18:38 # ilovemanutd
    На голову каждого футболиста прицепить датчик. Потом смотреть по датчику чья голова была ближе до линии ворот. Можно нацепить на какую-то другую часть тела, например, на туловище, но главное чтобы датчик был один. Да, может быть такое, что другая часть тела будет в оффсайде, пока часть тела с датчиком будет не в оффсайде, но это лучше чем определять оффсайд на глаз из неудобных камер, что является полной хренью.

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  4. noi39 01.01.2020 18:32 # noi39
    Как же хорошо,когда твой палец не в оффсайде!

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  5. pamirbarkhorog 01.01.2020 18:15 # pamirbarkhorog
    Да это вообще идиотизм во что превратили футбол

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  6. electric 01.01.2020 18:12 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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