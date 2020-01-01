Клопп рассказал, как он бы улучшил VAR
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, каким образом он бы улучшил работу системы VAR при определении офсайда.
2020 год открылся в Премьер-Лиге очередным скандалом, связанным VAR. Система видеопомощи рефери отменил гол полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша против "Бернли", обнаружив микроскопический офсайд.
Клопп, который в это время выступал перед прессой, предложил сделать толще линию, по которой определяется положение вне игры, и таким образом давать преимущество атакующему игроку.
"Во время тренерской встречи с УЕФА было предложено сделать линию (по которой VAR определяет офсайд) толще. Я бы хотел этого".
"Я не знаю, кто должен принять соответствующее решение. Нам бы не пришлось ждать так долго, и вдобавок сами решения стали бы лучше".
"Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим понятных и правильных решений. Мы получаем их в случае с офсайдами, но единственная проблема в том, что приходится ждать по полчаса, чтобы узнать, что палец твоей ноги оказался во вне игры", — цитирует Клоппа Goal.
The finest margins!— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 1, 2020
VAR rules out Jack Grealish's opener #BTAllDayer pic.twitter.com/ocaMTwyW7h
01.01.2020 18:00
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Последние комментарии:
И что изменится? Сделают линию толще на 10 см и также же VAR будут высчитывать до миллиметра был ли нападающий в пределах этой линии. А если не будут, то тогда снова судья сможет влиять на результат как ему вздумается. Это футболистам надо подстраиваться, стоять с небольшим запасом за защитником.
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просто гений! даже я до такого не додумался
действительно сделайте линию толще и смотрите по проекции
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На голову каждого футболиста прицепить датчик. Потом смотреть по датчику чья голова была ближе до линии ворот. Можно нацепить на какую-то другую часть тела, например, на туловище, но главное чтобы датчик был один. Да, может быть такое, что другая часть тела будет в оффсайде, пока часть тела с датчиком будет не в оффсайде, но это лучше чем определять оффсайд на глаз из неудобных камер, что является полной хренью.
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Как же хорошо,когда твой палец не в оффсайде!
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Да это вообще идиотизм во что превратили футбол
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КНЯЗЬ!!!
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