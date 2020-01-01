Чудо-гол лишил "Челси" победы против "Брайтона"
"Челси" лишился победы в гостях у "Брайтона", пропустив чудо-гол от Алирезы Джахабакша в концовке матча — 1:1.
В стартовом составе "чаек" произошло две перестановки относительно победы над "Брайтоном". Вернулись в команду Адам Уэбстер и Стивен Альсате, заменив Шейна Даффи и Алирезу Джаханбакша.
По сравнению с волевой победой над "Арсеналом" Фрэнк Лэмпард убрал из стартового состава "синих" Фикайо Томори, Эмерсона Палмери и Матео Ковачича, выпустив вместо них Жоржиньо, Риса Джеймса и Кристиана Пулишича.
Гости выглядели поярче в начале матча и очень легко открыли счет. После подачи углового Курт Зума сделал скидку на Тэмми Абрахэма, а тот нанес удар в касание. Аарон Муй остановил мяч на линии ворот, однако Сесар Аспиликуэта тут же сыграл на добивании — 0:1.
Медленно, но верно "Брайтон" стал втягиваться в игру, однако это не находило отражения на моментах — лишь незадолго до перерыва Леандро Троссард всерьез потревожил Кепу Аррисабалагу, который отвел угрозу от своих ворот. "Челси" в создании голевых шансов тоже не преуспел.
Во втором тайме в игре стало еще меньше остроты, но чем меньше оставалось времени, тем активнее становились хозяева. На 80-й минуте гостей вновь выручил Кепа, отразив удар с близкого расстояния Аарона Коннолли.
А на 84-й минуте "Челси" все-таки пропустил. Вышедшему на замену Джаханбакшу удался шикарный удар в падении через себя — 1:1.
"Синие" вполне могли не получить и очка, однако Кепа совершил еще один сейв, отразив удар Нила Мопе. Концовка матча целиком осталась за "Брайтоном".
"Челси" очень рано повел в счете, что, возможно, чересчур расслабило команду Фрэнка Лэмпарда, которая, хоть и атаковала, но угрозы чужим воротам не создавала. "Брайтон" был вознагражден за свою настойчивость.
"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче
01.01.2020 17:25
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01.01.2020 17:16 #
bezviz
Ахахахаа
Источник: http://fapl.ru/posts/75721/?c=1#c7062226
(ответить)
OPA PULISIC V STARTE ZNACHIT BUDET PERESTRELKA.
(ответить)
чисто санчо, чилуэл, иско, вернер, кулибали
скрин
(ответить)
Там у Зеротурика Почтилси месяц назад в гонке был.
(ответить)
Бесит что пздц суетятся в атаке. Маунт, Аспи, Одои мяч получают и пздц, по сторонам вообще не смотрят. Абрахам вообще открываться не умеет, с его способностями мог быть лучший форвард мира, но походу будет просто неплохой форвард, ибо даже не пытается открыться, возвращается шагом вечно с оффсайда километрового, когда Челси уже мяч перехватил и атакуют. Короч пиздец. Даже Канте, мне кажется, у деда лучше играл. А сча ошибаться стал, что для него вообще несвойственно. Короче минус мораль. Но верю в Лэмпса, я думаю он всё подмечает и трансферы не заставят себя ждать.
(ответить)
Вывод один:
Наступил 2020, а Членче такие же обоссанцы
(ответить)
пиздец я только проснулся, да и то я выпил вчера 3-4 бокала шампанского и все... а эти дауничи уже матч посмотрели))) ну что за уебки нолаферские))))
(ответить)
Ничья :(
Стивенса мамку ипал
(ответить)
типикал Чолче)) 3 очка почти в кармане, ну потом случается нее6ическая дура и все идет по пи3де)) могли успешко делать счет 2-0 но не повезло, ладно ху.й с этим цирком и зоопарком, ждем трансферы
(ответить)
Герой матча: Кепа, 3 мега сейва
Антигерой матча: Одои
Разочарование матча: Абрахам
И заметил, что Канте начинает сдавать. Слабо играет, не похож сам на себя
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Справедливый итог. За такую игру 3 очка не заслуживали. Теперь Абрамович видит, что этот молодняк уже не может создавать столько, сколько создавал в начале сезона.
Пора тратиться и тратиться основательно. Главное, чтобы это были не Заа, Чалов и Дембеле с середняком Чилуэллом
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lion will fucked you pilicans becouse your is sucking!
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сейчас их подопрут...
и мю и ттх выиграют свои матчи
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Ожидаемо, команда исчезла с поля в середине второго тайма (брайтон за 25 минут сделал больше моментов чем за весь матч ранее) . Не хватает физухи/морали, чтобы с усталостью справляться молодняку этому. Ничейка по делу.
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кстати да, кепа спас от всоса
давно челси в ничью не играл )
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Уахахахахах. Новый Год начался, а у Почтилси как всегда)) Почти победили, но ние6ическая шара прилетела( да что ж это такое 6ля...
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с каждым сезоном апл все слабее и слабее. челсе уже сколько матчей глотает и при этом уверенно в зоне ЛЧ
только никчемный Тета не смог вые6ать синюю помойку дома
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обзор! https://football-video.club/2020/01/01/brajton-chelsi-video-obzor-matcha/
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Какой нахер чудо гол. Это чудо защитники Челси. Обезьяна тупая этот Зума где тварь находишься в эти моменты. Стоишь сука как в штаны наложил, смотришь как пробивают не просто, а уже через себя из твоей центральной зоны. Когда это дерево выгонят, купят норм защитника в центр, тогда будет толк. А сейчас нет. Бесполезно. В каждой игре будут пропускать.
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пздц ларисабалага ссыт в ебало братику(
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ЩОООООООООЛЬСЕ просто лютое челсецо
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