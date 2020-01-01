Чудо-гол лишил "Челси" победы против "Брайтона"

"Челси" лишился победы в гостях у "Брайтона", пропустив чудо-гол от Алирезы Джахабакша в концовке матча — 1:1.

В стартовом составе "чаек" произошло две перестановки относительно победы над "Брайтоном". Вернулись в команду Адам Уэбстер и Стивен Альсате, заменив Шейна Даффи и Алирезу Джаханбакша.



По сравнению с волевой победой над "Арсеналом" Фрэнк Лэмпард убрал из стартового состава "синих" Фикайо Томори, Эмерсона Палмери и Матео Ковачича, выпустив вместо них Жоржиньо, Риса Джеймса и Кристиана Пулишича.



Гости выглядели поярче в начале матча и очень легко открыли счет. После подачи углового Курт Зума сделал скидку на Тэмми Абрахэма, а тот нанес удар в касание. Аарон Муй остановил мяч на линии ворот, однако Сесар Аспиликуэта тут же сыграл на добивании — 0:1.



Медленно, но верно "Брайтон" стал втягиваться в игру, однако это не находило отражения на моментах — лишь незадолго до перерыва Леандро Троссард всерьез потревожил Кепу Аррисабалагу, который отвел угрозу от своих ворот. "Челси" в создании голевых шансов тоже не преуспел.



Во втором тайме в игре стало еще меньше остроты, но чем меньше оставалось времени, тем активнее становились хозяева. На 80-й минуте гостей вновь выручил Кепа, отразив удар с близкого расстояния Аарона Коннолли.



А на 84-й минуте "Челси" все-таки пропустил. Вышедшему на замену Джаханбакшу удался шикарный удар в падении через себя — 1:1.



"Синие" вполне могли не получить и очка, однако Кепа совершил еще один сейв, отразив удар Нила Мопе. Концовка матча целиком осталась за "Брайтоном".



"Челси" очень рано повел в счете, что, возможно, чересчур расслабило команду Фрэнка Лэмпарда, которая, хоть и атаковала, но угрозы чужим воротам не создавала. "Брайтон" был вознагражден за свою настойчивость.



"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче