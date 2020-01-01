Чудо-гол лишил "Челси" победы против "Брайтона"

Алиреза Джаханбакш "Челси" лишился победы в гостях у "Брайтона", пропустив чудо-гол от Алирезы Джахабакша в концовке матча — 1:1.

В стартовом составе "чаек" произошло две перестановки относительно победы над "Брайтоном". Вернулись в команду Адам Уэбстер и Стивен Альсате, заменив Шейна Даффи и Алирезу Джаханбакша.

По сравнению с волевой победой над "Арсеналом" Фрэнк Лэмпард убрал из стартового состава "синих" Фикайо Томори, Эмерсона Палмери и Матео Ковачича, выпустив вместо них Жоржиньо, Риса Джеймса и Кристиана Пулишича.

Гости выглядели поярче в начале матча и очень легко открыли счет. После подачи углового Курт Зума сделал скидку на Тэмми Абрахэма, а тот нанес удар в касание. Аарон Муй остановил мяч на линии ворот, однако Сесар Аспиликуэта тут же сыграл на добивании — 0:1.

Медленно, но верно "Брайтон" стал втягиваться в игру, однако это не находило отражения на моментах — лишь незадолго до перерыва Леандро Троссард всерьез потревожил Кепу Аррисабалагу, который отвел угрозу от своих ворот. "Челси" в создании голевых шансов тоже не преуспел.

Во втором тайме в игре стало еще меньше остроты, но чем меньше оставалось времени, тем активнее становились хозяева. На 80-й минуте гостей вновь выручил Кепа, отразив удар с близкого расстояния Аарона Коннолли.

А на 84-й минуте "Челси" все-таки пропустил. Вышедшему на замену Джаханбакшу удался шикарный удар в падении через себя — 1:1.

"Синие" вполне могли не получить и очка, однако Кепа совершил еще один сейв, отразив удар Нила Мопе. Концовка матча целиком осталась за "Брайтоном".

"Челси" очень рано повел в счете, что, возможно, чересчур расслабило команду Фрэнка Лэмпарда, которая, хоть и атаковала, но угрозы чужим воротам не создавала. "Брайтон" был вознагражден за свою настойчивость.

"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2020 17:25

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Последние комментарии:




  1. narcot 01.01.2020 17:40 # narcot
    01.01.2020 17:16 #
    bezviz

    Ахахахаа

    Источник: http://fapl.ru/posts/75721/?c=1#c7062226

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  2. stevens 01.01.2020 17:40 # stevens
    OPA PULISIC V STARTE ZNACHIT BUDET PERESTRELKA.

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  3. thegodfather 01.01.2020 17:39 # thegodfather
    чисто санчо, чилуэл, иско, вернер, кулибали
    скрин

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  4. slash-lfc 01.01.2020 17:39 # slash-lfc
    Там у Зеротурика Почтилси месяц назад в гонке был.

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  5. skydreams 01.01.2020 17:38 # skydreams
    Бесит что пздц суетятся в атаке. Маунт, Аспи, Одои мяч получают и пздц, по сторонам вообще не смотрят. Абрахам вообще открываться не умеет, с его способностями мог быть лучший форвард мира, но походу будет просто неплохой форвард, ибо даже не пытается открыться, возвращается шагом вечно с оффсайда километрового, когда Челси уже мяч перехватил и атакуют. Короч пиздец. Даже Канте, мне кажется, у деда лучше играл. А сча ошибаться стал, что для него вообще несвойственно. Короче минус мораль. Но верю в Лэмпса, я думаю он всё подмечает и трансферы не заставят себя ждать.

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  6. mikkiynwa 01.01.2020 17:37 # mikkiynwa
    Вывод один:
    Наступил 2020, а Членче такие же обоссанцы

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  7. only--liverpool 01.01.2020 17:37 # only--liverpool
    пиздец я только проснулся, да и то я выпил вчера 3-4 бокала шампанского и все... а эти дауничи уже матч посмотрели))) ну что за уебки нолаферские))))

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  8. mototroller 01.01.2020 17:37 # mototroller
    Ничья :(
    Стивенса мамку ипал

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  9. bezviz 01.01.2020 17:36 # bezviz
    типикал Чолче)) 3 очка почти в кармане, ну потом случается нее6ическая дура и все идет по пи3де)) могли успешко делать счет 2-0 но не повезло, ладно ху.й с этим цирком и зоопарком, ждем трансферы

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  10. staryi-eblan 01.01.2020 17:35 # staryi-eblan
    Герой матча: Кепа, 3 мега сейва

    Антигерой матча: Одои

    Разочарование матча: Абрахам

    И заметил, что Канте начинает сдавать. Слабо играет, не похож сам на себя
    ______________________________________________________

    Справедливый итог. За такую игру 3 очка не заслуживали. Теперь Абрамович видит, что этот молодняк уже не может создавать столько, сколько создавал в начале сезона.

    Пора тратиться и тратиться основательно. Главное, чтобы это были не Заа, Чалов и Дембеле с середняком Чилуэллом

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  11. thegodfather 01.01.2020 17:34 # thegodfather
    lion will fucked you pilicans becouse your is sucking!

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  12. only--liverpool 01.01.2020 17:34 # only--liverpool
    сейчас их подопрут...
    и мю и ттх выиграют свои матчи

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  13. ry-l 01.01.2020 17:34 # ry-l
    Ожидаемо, команда исчезла с поля в середине второго тайма (брайтон за 25 минут сделал больше моментов чем за весь матч ранее) . Не хватает физухи/морали, чтобы с усталостью справляться молодняку этому. Ничейка по делу.

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  14. thegodfather 01.01.2020 17:33 # thegodfather
    кстати да, кепа спас от всоса
    давно челси в ничью не играл )

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  15. slash-lfc 01.01.2020 17:33 # slash-lfc
    Уахахахахах. Новый Год начался, а у Почтилси как всегда)) Почти победили, но ние6ическая шара прилетела( да что ж это такое 6ля...

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  16. wengerrrro 01.01.2020 17:32 # wengerrrro
    с каждым сезоном апл все слабее и слабее. челсе уже сколько матчей глотает и при этом уверенно в зоне ЛЧ
    только никчемный Тета не смог вые6ать синюю помойку дома

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  17. nash 01.01.2020 17:32 # nash
    обзор! https://football-video.club/2020/01/01/brajton-chelsi-video-obzor-matcha/

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  18. golokante 01.01.2020 17:32 # golokante
    Какой нахер чудо гол. Это чудо защитники Челси. Обезьяна тупая этот Зума где тварь находишься в эти моменты. Стоишь сука как в штаны наложил, смотришь как пробивают не просто, а уже через себя из твоей центральной зоны. Когда это дерево выгонят, купят норм защитника в центр, тогда будет толк. А сейчас нет. Бесполезно. В каждой игре будут пропускать.

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  19. zheka000000 01.01.2020 17:32 # zheka000000
    пздц ларисабалага ссыт в ебало братику(

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  20. forester 01.01.2020 17:32 # forester
    ЩОООООООООЛЬСЕ просто лютое челсецо

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