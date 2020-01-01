Фернандеш рассказал о несостоявшемся переходе в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш рассказал, насколько близок он был к переходу в "Тоттенхэм" прошлым летом.

Прошлым летом Фернандеша связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако именно "Тоттенхэм" ближе всех подобрался к подписанию игрока сборной Португалии. Перед самым закрытием трансферного окна "Спортинг" отклонил предложение "шпор", и Бруну остался в Лиссабоне — чему совершенно не расстроился.



"Летом я думал, что смогу уйти. Я верил, что это хорошее время уйти в силу многих факторов. Я достиг пика своей карьеры к тому времени".



"После Лиги Наций было много контактов, особенно с "Тоттенхэмом". Они хотели меня больше всех и были единственной командой, с которой я согласился вести переговоры, потому что были и другие клубы, которые не заинтересовали меня или чьи проекты не соответствовали моим ожиданиям".



"Тоттенхэм" соответствовал всему, чего я желал в тот момент. Меня привлекала Премьер-Лига. Когда знаешь, что "Тоттенхэм" готов заплатить за тебя и приложить все возможные усилия, это вызывает у игрока желание совершить этот шаг".



"Как бы то ни было, я всегда говорил, что решение о моем уходе зависит от "Спортинга". Мое желание быть здесь не пострадало. "Спортинг" вырастил меня. Для меня огромная честь продолжать представлять "Спортинг", — сообщил Фернандеш Record.