Оуэн считает, что четвертое место достанется "Юнайтед"

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн ожидает, что "Манчестер Юнайтед" опередит "Тоттенхэм" и "Челси" в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге.

По мнению Оуэна, лидирующий "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Лестер" точно будут в топ-4 к финишу сезону, тогда как за четвертое место пойдет открытая борьба с участием нескольких команд, однако Майкл отдает предпочтение "красным дьяволам".



"Я не верю в "Тоттенхэм". Я не думаю, что они играют достаточно хорошо. Я обожаю "Вулверхэмптон", обожаю наблюдать за ними. Думаю, они стали отличным дополнением к лиге, но, возможно, не для топ-4".



"Думаю, четвертое место разыграют "Челси" и "Манчестер Юнайтед"... И я, наверное, поставил бы на "Манчестер Юнайтед" в данный момент".



"Думаю, они набрали хорошую форму. Думаю, у них хорошая атака. Они надежны в обороне. Мне не сильно нравится, как выглядит их полузащита, но это эмоциональной суждение. Когда у тебя впереди такая быстрая тройка, шансы будут всегда".



"У столь многих команд есть шансы в этом сезоне. На старте сезона никто и представить не мог, что "Лестер" будет сражаться за попадание в топ-4, но сейчас похоже на то, что они уже обеспечили себе место в четверке".



"Борьба открыта для многих команд, включая "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед". Сложно поверить, что они будут в топ-4, но разве это не замечательно, что столь много команд сражается за попадание в топ-4?"



"Похоже на то, что у нас не будет чемпионской гонки, зато нас ожидает достойная борьба за четвертое место", — цитирует Оуэна Daily Express.