Венгер считает, что "Ливерпулю" по силам пройти весь сезон без поражений

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Ливерпуль" достаточно хорош, чтобы пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.

В свое время "Арсенал" Венгера ни разу не проиграл на пути к титулу в сезоне 2003/04. Это достижение до сих пор остается уникальным, однако Арсену кажется, что команда Юргена Клоппа способна сделать то же самое.



"В глаза бросаются количество голов, что они забили, и количество голов, что они пропустили. Они очень хороши. Они играют в умный футбол, их игроки принимают умные решения на поле".



"Мой опыт прохождения сезона без поражений подсказывает, что они верят, что добьются победы в матче, если просто продолжат играть в свой футбол, и с течением сезона эта вера только крепнет".



"Бывает очень сложно обрести эту веру, потому что для нее тебе нужна особенная серия, а также ты должен избавить команду от страха проиграть. Это очень важно, и в данный момент у них это есть".



"Они были очень близки в прошлом году, а сейчас они движутся к тому, чтобы выиграть титул без поражений".



"Однако лично мне кажется, что в самом "Ливерпуле" ожидают просто выиграть Премьер-Лигу, это первая целью для их футбольного города".



"Оставаться 30 лет без победы в Премьер-Лиге... Никто не мог предсказать этого. Так что это главная цель, и я думаю, они набрали хороший ход, чтобы добиться этого в нынешнем сезоне, потому что их главный конкурент уже довольно далеко", — сообщил Венгер beIN Sports.