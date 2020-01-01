Венгер считает, что "Ливерпулю" по силам пройти весь сезон без поражений

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Ливерпуль" достаточно хорош, чтобы пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.

В свое время "Арсенал" Венгера ни разу не проиграл на пути к титулу в сезоне 2003/04. Это достижение до сих пор остается уникальным, однако Арсену кажется, что команда Юргена Клоппа способна сделать то же самое.

"В глаза бросаются количество голов, что они забили, и количество голов, что они пропустили. Они очень хороши. Они играют в умный футбол, их игроки принимают умные решения на поле".

"Мой опыт прохождения сезона без поражений подсказывает, что они верят, что добьются победы в матче, если просто продолжат играть в свой футбол, и с течением сезона эта вера только крепнет".

"Бывает очень сложно обрести эту веру, потому что для нее тебе нужна особенная серия, а также ты должен избавить команду от страха проиграть. Это очень важно, и в данный момент у них это есть".

"Они были очень близки в прошлом году, а сейчас они движутся к тому, чтобы выиграть титул без поражений".

"Однако лично мне кажется, что в самом "Ливерпуле" ожидают просто выиграть Премьер-Лигу, это первая целью для их футбольного города".

"Оставаться 30 лет без победы в Премьер-Лиге... Никто не мог предсказать этого. Так что это главная цель, и я думаю, они набрали хороший ход, чтобы добиться этого в нынешнем сезоне, потому что их главный конкурент уже довольно далеко", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Венгер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 01.01.2020 15:48 # mcfc-fantactic
    Да уже ФА старается как может, всех прибивают, а лузеров тащат как бабу за уши...

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  2. bes-ter 01.01.2020 15:26 # bes-ter
    Клопп не сможет- ВАР поможет!

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  3. liverpool1892est 01.01.2020 15:16 # liverpool1892est
    Так был уже этот пост

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  4. ganinilyha 01.01.2020 15:07 # ganinilyha
    Значит завтра проебут

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