Артета призывает игроков "Арсенала" подстроиться под Озила

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что полузащитнику Месуту Озилу нужна помощь партнеров по команде, чтобы играть в свой лучший футбол.

В отличие от своего предшественника Унаи Эмери, Артета не игнорирует Озила, а пытается строить команду вокруг 31-летнего немца.



Микель доволен тем, как Месут работает, и теперь призывает других футболистов команды подстроиться по игру Озила.



"Месут выкладывается без остатка, и его физические показатели значительно выросли. Сам по себе он не может делать больше. Ему нужна коллективная структура, организованность и партнеры по команды. Ему нужно, чтобы команды играла определенным образом, и тогда это позволит активнее использовать его сильные стороны в игре. К этому мы и стремимся".



"Я буду ставить его в состав, если каждый день буду видеть настрой, желание и понимание того, что мы пытаемся здесь делать. В тот момент, когда это изменится, он перестанет играть", — цитирует Артету The Guardian.