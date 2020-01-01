Адама Траоре открыт к переходу в "Реал"
Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре заявил, что может представить себя в "Реале", несмотря на свою связь с "Барселоной".
В юности Траоре несколько лет провел в академии каталонского клуба, пока в 2015 году не решил уехать в Англию.
Не сумев толком себя проявить в "Астон Вилле" и "Мидлсбро", у "волков" Адама заиграл на высоком уровне и сейчас проводит лучший сезон в своей карьере.
Пресса уже вовсю спекулирует об интересе к 23-летнему испанцу со стороны топ-клубов, включая "Реал", и Траоре такой сценарий не исключает.
"Если у меня не будет варианта с "Барселоной", и я смогу отправиться в "Реал", то я открыт к этому".
"У нас с "Барсой" возникло недопонимание. Мне не понравилось то, что произошло там, но я предпочитаю держать это при себе", — цитирует Траоре Daily Mail.
01.01.2020 13:55
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надо забирать топаря
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