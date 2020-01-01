Адама Траоре открыт к переходу в "Реал"

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре заявил, что может представить себя в "Реале", несмотря на свою связь с "Барселоной".

В юности Траоре несколько лет провел в академии каталонского клуба, пока в 2015 году не решил уехать в Англию.



Не сумев толком себя проявить в "Астон Вилле" и "Мидлсбро", у "волков" Адама заиграл на высоком уровне и сейчас проводит лучший сезон в своей карьере.



Пресса уже вовсю спекулирует об интересе к 23-летнему испанцу со стороны топ-клубов, включая "Реал", и Траоре такой сценарий не исключает.



"Если у меня не будет варианта с "Барселоной", и я смогу отправиться в "Реал", то я открыт к этому".



"У нас с "Барсой" возникло недопонимание. Мне не понравилось то, что произошло там, но я предпочитаю держать это при себе", — цитирует Траоре Daily Mail.