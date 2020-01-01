"Челси" готов купить Федора Чалова

"Челси" готов обратиться к варианту с приобретением нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова за 20 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард попросил руководство своего клуба приобрести ему нападающего в январе.



"Челси" сделал запрос насчет Тимо Вернера из "РБ Лейпциг", а также предложил "Лиону" Оливье Жиру в качестве части сделки по Муссе Дембеле, однако оба трансфера выглядят маловероятными посреди сезона.



Утверждается, что теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" готов обратиться к своему запасному варианту в лице 21-летнего Чалова, который в этом сезоне забил шесть голов за ЦСКА.



Добавим, что прошлым летом интерес к Чалову проявлял "Кристал Пэлас", а совсем недавно пресса сватала Федора в "Брайтон".