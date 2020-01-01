"Челси" готов купить Федора Чалова

Федор Чалов "Челси" готов обратиться к варианту с приобретением нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова за 20 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард попросил руководство своего клуба приобрести ему нападающего в январе.

"Челси" сделал запрос насчет Тимо Вернера из "РБ Лейпциг", а также предложил "Лиону" Оливье Жиру в качестве части сделки по Муссе Дембеле, однако оба трансфера выглядят маловероятными посреди сезона.

Утверждается, что теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" готов обратиться к своему запасному варианту в лице 21-летнего Чалова, который в этом сезоне забил шесть голов за ЦСКА.

Добавим, что прошлым летом интерес к Чалову проявлял "Кристал Пэлас", а совсем недавно пресса сватала Федора в "Брайтон".


Метки ЦСКА, Чалов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1044

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Последние комментарии:




  1. ask 01.01.2020 11:52 # ask
    Если только парашу на базе мыть

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  2. slash-lfc 01.01.2020 11:43 # slash-lfc
    ПОЧТИЛСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

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  3. ganinilyha 01.01.2020 11:31 # ganinilyha
    Какой ещё Калов?

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  4. liverbro 01.01.2020 11:24 # liverbro
    Зачем щас брать,если и так нестабилен?!вот в конце сезона можно глянуть

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  5. chelsea88 01.01.2020 11:07 # chelsea88
    Нахой не нужен.

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  6. iska95 01.01.2020 11:06 # iska95
    Да не вывезет он Челси , он в ЦСКА с давлением справиться не может, а тут Челси. Просто время потеряет свой му нужен середняк типа Монако. Головин неплохо смотрится, хотя вначале тоже херового гамал.

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