"Челси" готов купить Федора Чалова
"Челси" готов обратиться к варианту с приобретением нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова за 20 миллионов фунтов.
Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард попросил руководство своего клуба приобрести ему нападающего в январе.
"Челси" сделал запрос насчет Тимо Вернера из "РБ Лейпциг", а также предложил "Лиону" Оливье Жиру в качестве части сделки по Муссе Дембеле, однако оба трансфера выглядят маловероятными посреди сезона.
Утверждается, что теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" готов обратиться к своему запасному варианту в лице 21-летнего Чалова, который в этом сезоне забил шесть голов за ЦСКА.
Добавим, что прошлым летом интерес к Чалову проявлял "Кристал Пэлас", а совсем недавно пресса сватала Федора в "Брайтон".
01.01.2020 11:00
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Если только парашу на базе мыть
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ПОЧТИЛСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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Какой ещё Калов?
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Зачем щас брать,если и так нестабилен?!вот в конце сезона можно глянуть
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Нахой не нужен.
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Да не вывезет он Челси , он в ЦСКА с давлением справиться не может, а тут Челси. Просто время потеряет свой му нужен середняк типа Монако. Головин неплохо смотрится, хотя вначале тоже херового гамал.
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