Гвардиола назвал лучшую команду десятилетия в Премьер-Лиге

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "горожане" были лучшей командой Премьер-Лиги в ушедшем десятилетии.

В предыдущие 10 лет "Сити" сыграл 381 матч в рамках Премьер-Лиги и набрал 818 очков. По этому показателю "горожанам" нет равных (ближе всех "Манчестер Юнайтед" — 747 очков в 380 матчах).



За этот же период "горожане" забили 845 голов — более чем на сотню больше, чем у "Челси" и "Ливерпуля". Кроме того, клуб с "Этихад" завоевал 10 трофеев, включая четыре титула Премьер-Лиги. По мнению Гвардиолы, это однозначно говорит о том, какая команда была лучше.



"Думаю, за последнее десятилетие мы были лучшей командой в плане очков, в плане голов, — в плане всего, даже титулов. Поздравляю всех людей, которые работают здесь. Они сражались с огромными слонами здесь в Англии, с очень, очень большими клубами, у которых самая большая история. За последнее десятилетие мы стали частью их. Это удивительно".



"Думаю, мы были невероятно хороши. Люди спрашивают: "Как прошел твой 2019 год?" Некоторые считают, что это была катастрофа, но мы выиграли четыре трофея в 2019 и получил большое удовольствие. В некоторых матчах в этом году у нас возникали проблемы, но это все равно был невероятный год".



"Анализируя происходившее здесь день за днем на протяжении последних 10 сезонов, особенно когда люди из Абу-Даби пришли в клуб и привели хороших игроков и интересных тренеров, мы можем видеть всю перспективу", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.