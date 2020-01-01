"Ливерпуль" открыт к предложениям насчет Клайна

"Ливерпуль" готов выслушать предложения насчет правого защитника Натаниэля Клайна в зимнее трансферное окно.

Клайна связывали с отъездом из "Ливерпуля" еще прошлым летом, однако полученная травма крестообразных связок колена заставила его задержаться на "Энфилде".



Прямо сейчас Натаниэль завершает свое восстановление и уже в этом месяце должен приступить к тренировкам.



Контракт Клайна, купленного в 2015 году у "Саутгемптона" за 15 миллионов фунтов, истекает в конце этого сезона, но Daily Mirror ожидает, что "красные" готовы отпустить 28-летнего уже в январе.



Натаниэлю нет места в планах главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, основным правым защитником которого является Трент Александер-Арнольд. На этой же позиции сыграть может и Джо Гомес.