"Ливерпуль" открыт к предложениям насчет Клайна

Натаниэль Клайн "Ливерпуль" готов выслушать предложения насчет правого защитника Натаниэля Клайна в зимнее трансферное окно.

Клайна связывали с отъездом из "Ливерпуля" еще прошлым летом, однако полученная травма крестообразных связок колена заставила его задержаться на "Энфилде".

Прямо сейчас Натаниэль завершает свое восстановление и уже в этом месяце должен приступить к тренировкам.

Контракт Клайна, купленного в 2015 году у "Саутгемптона" за 15 миллионов фунтов, истекает в конце этого сезона, но Daily Mirror ожидает, что "красные" готовы отпустить 28-летнего уже в январе.

Натаниэлю нет места в планах главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, основным правым защитником которого является Трент Александер-Арнольд. На этой же позиции сыграть может и Джо Гомес.


Метки Клайн, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2020 09:00

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  1. iceteam 01.01.2020 10:39 # iceteam
    На уровень выше Ливерпуля, надо ему уходить из этого середняка

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  2. rap-woiska 01.01.2020 09:06 # rap-woiska
    в Арсенал его.

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