"Ливерпуль" открыт к предложениям насчет Клайна
"Ливерпуль" готов выслушать предложения насчет правого защитника Натаниэля Клайна в зимнее трансферное окно.
Клайна связывали с отъездом из "Ливерпуля" еще прошлым летом, однако полученная травма крестообразных связок колена заставила его задержаться на "Энфилде".
Прямо сейчас Натаниэль завершает свое восстановление и уже в этом месяце должен приступить к тренировкам.
Контракт Клайна, купленного в 2015 году у "Саутгемптона" за 15 миллионов фунтов, истекает в конце этого сезона, но Daily Mirror ожидает, что "красные" готовы отпустить 28-летнего уже в январе.
Натаниэлю нет места в планах главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, основным правым защитником которого является Трент Александер-Арнольд. На этой же позиции сыграть может и Джо Гомес.
01.01.2020 09:00
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На уровень выше Ливерпуля, надо ему уходить из этого середняка
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в Арсенал его.
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