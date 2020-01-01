"Юнайтед" больше не получит игроков Райолы

Агент Мино Райола пригрозил, что больше ни один из его клиентов не перейдет "Манчестер Юнайтед".

На этой неделе Райола дал большое интервью Sky Sports, исключив уход полузащитника Поля Погба из "Юнайтед" в январе, а также постаравшись сгладить углы от того, что нападающий Эрлинг Бреут Холанд отверг интерес "красных дьяволов" и отправился в дортмундскую "Боруссию".



Однако в общении с итальянской газетой La Repubblica Райола оказался гораздо резче в выражениях, заявив, что больше не будет иметь дел с "Юнайтед", куда он перевез множество своих клиентов за последние годы, включая Генриха Мхитаряна, Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича.



"Я больше никого туда не приведу. Они бы угробили даже Марадону, Пеле и Мальдини. Полю (Погба) нужна команда и клуб вроде "Ювентуса", за который он уже играл", — заявил Райола.