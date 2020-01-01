Анчелотти: "Гвардиола — гений"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти выразил восхищение своим коллегой из "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой, назвав того гением.

Уже в своем третьем матче у руля "Эвертона" Анчелотти сразится с действующим чемпионом Премьер-Лиги. Карло считает, что противостояние с командой такого первоклассного специалиста станет хорошей проверкой для "ирисок".



"Пеп — великолепный тренер. У меня с ним очень хорошие отношения, я испытываю к нему большое уважение. Он гений, потому что он всегда старается делать что-то особенное на поле".



"Матч против "Сити" станет великолепной проверкой для нас. Возможно, "Сити" не на том уровне, что в прошлом сезоне, но "Ливерпуль" выиграл все свои матчи, за исключением одного, и в этом разница".



"Сити" остается великолепной командой с великолепным тренером, и против них нам будет очень тяжело. Однако мы верим, что сможем показать свой лучший футбол. Думаю, это хорошая проверка для данного момента времени", — цитирует Анчелотти The Guardian.