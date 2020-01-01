20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 1 января, девятью поединками стартует 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЧЕЛСИ 15:30 Трансляция



В минувший уикенд "Челси" совершил яркий камбэк в дерби против "Арсенала", однако положение "синих" в топ-4 все еще довольно шатко. "Брайтон" на выходных тоже взял три очка, победой 2:0 против "Борнмута" прервав свою безвыигрышную серию из четырех матчей. "Челси" выиграл все девять встреч с "чайками" в рамках чемпионата.



"Брайтон" по-прежнему лишен вингеров Солли Марча и Хосе Искьердо.



"Челси" предстоит оценить состояние Сесара Аспиликуэты, который играет с небольшой травмой. Маркос Алонсо и Рис Джеймс не успевают восстановиться к среде. Кристиан Пулишич не принимал участия в матче с "Арсеналом", но сейчас уже в полном порядке.



БЕРНЛИ — АСТОН ВИЛЛА 15:30



"Бернли" подходит к этому матчу после поражений от "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" — в этих двух поединках команда Шона Дайча даже не смогла забить. "Астон Вилла" в минувший уикенд была разгромлена "Уотфордом" со счетом 3:0, в результате чего позволила сопернику подняться с последнего места, а сама опустилась в зону вылета. "Бордовые" не знали поражений в 14 последних встречах с "вилланами" на "Терф Мур" с учетом всех соревнований (8 побед, 6 ничьих).



"Бернли" надеется на выздоровление Бена Гибсона и Аарона Леннона. Матей Выдра впервые стал отцом и снова готов играть.



"Астон Вилла" потеряла с травмой задней поверхности бедра Мэтта Таргетта, вместо которого готов выйти Нил Тэйлор. Тайрон Мингс и Кейнан Дэвис набирают форму после повреждений и, возможно, даже сыграют.



НЬЮКАСЛ — ЛЕСТЕР 18:00 Трансляция



Оказавшись бессильным против "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", "Лестер" вернулся на победный путь благодаря выигрышу 1:2 в гостях у "Вест Хэма". В то же время "Ньюкасл" трижды уступил в четырех последних матчах и может впервые с октября 2018 оформить три поражения кряду в Премьер-Лиге. "Сороки" проиграли все три последних домашних встречи с "лисами" в рамках высшего дивизиона.



В лазарете "Ньюкасла" находятся Киран Кларк, Пол Дамметт, Джамаал Ласселлс и Мэтти Ритчи. Фабиан Шер и Жоэлинтон под вопросом.



В нападение "Лестера" вернется Джейми Варди, пропустивший выезд к "Вест Хэму" из-за рождения дочери. Рикарду Перейра залечил заднюю поверхность бедра.



САУТГЕМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 18:00 Трансляция



Когда эти команды встречались в сентябре, Маурисио Почеттино одержал свою последнюю победу на тренерском мостике "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги. Едва ли тогда кто-то мог представить, что аргентинец лишится работы раньше, чем Ральф Хазенхюттль, который продолжает вести "Саутгемптон" по дистанции, несмотря на локальные провалы. "Шпоры" продолжают хромать в обороне, и это никак не позволяет им запрыгнуть в топ-4. "Святые" сейчас в хорошей форме, набрав семь очков из девяти последних. "Саутгемптон" проиграл шесть домашних матчей подряд против "Тоттенхэма" в чемпионате, пока в прошлом сезоне не одержал победу 2:1.



"Саутгемптон" надеется, что Шейн Лонг и Майкл Обафеми успеют восстановиться в срок, но Ян Валери вне игры из-за инфекционного заболевания.



Полузащитники "Тоттенхэма" Харри Уинкс и Мусса Сиссоко уже вернулись после дисквалификации, нападающий Сон Хен Мин — еще нет. Уго Льорис, Бен Дэвис и Данни Роуз травмированы.



УОТФОРД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



Еще недавно "Уотфорд" выглядел безнадежно, однако Найджел Пирсон — третий главный тренер с начала сезона — помог команде взбодриться и подняться со дня таблицы, поэтому "Вулверхэмптону" точно не будет легко. У настоящему моменту "волки" сыграли уже 34 матча в этой кампании — больше всех в дивизионе. "Вулверхэмптон" одержал три победы в четырех последних выездах к "шершням" в рамках Премьер-Лиги.



"Уотфорд" ожидает новостей от медиков насчет Крейга Кэткарта, Уилла Хьюза и Роберто Перейры. Адриан Мариаппа дисквалифицирован.



В старт "Вулверхэмптона" вернутся все основные игроки, получившие передышку против "Ливерпуля". Патрик Кутроне оправился после болезни.



ВЕСТ ХЭМ — БОРНМУТ 20:30



"Борнмут" проиграл семь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, одержав за этот период лишь одну победу, и видится подходящим соперником для дебюта Дэвида Мойеса на тренерском мостике "Вест Хэма". Однако "вишенки" ни разу не уступили в шести последних встречах с "молотобойцами" в рамках чемпионата.



"Вест Хэм" по-прежнему вынужден обходиться без Джека Уилшира и Андрея Ярмоленко. Запасной голкипер Дэвид Мартин залечил бедро.



В старт "Борнмута" могут вернуться Райан Фрэйзер и Каллум Уилсон. У Джошуа Кинга травма задней поверхности бедра. Саймону Фрэнсису предстоит фитнес-тест.



НОРВИЧ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 20:30



"Норвич" — единственная команда в зоне вылета, не сумевшая одержать победу в рождественский период. "Канарейки" выиграли лишь один из 15 последних матчей Премьер-Лиги, закономерно опустившись на самое дно. "Кристал Пэлас" чувствует себя гораздо лучше, располагаясь в верхней части таблицы, но из шести последних выездных поединков выиграл только один. "Норвич" одержал лишь две победы в 18 последних встречах с "орлами" в чемпионате.



"Норвичу" в этом матче будет не хватать Кенни Маклина, Йосипа Дрмича, Бена Годфри и Тимма Клозе.



"Кристал Пэлас" будет лишен Гари Кэхилла, Скотта Данна, Джоэла Уорда, Патрика Ван Анхольта, Джеффри Шлюппа, Андроса Таунсенда и Кристиана Бентеке.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЭВЕРТОН 20:30 Трансляция



Еще месяц назад этот матч мог бы показаться проходным для "Манчестер Сити", однако теперь во главе "Эвертона" находится опытнейший Карло Анчелотти, который выиграл оба своих первых поединка на новом месте работы. Кроме того, в 2014 году Анчелотти со своим "Реалом" нанес "Баварии" Хосепа Гвардиолы два сокрушительных поражения в полуфинале Лиги Чемпионов. "Ириски" ни разу не выиграли в восьми последних выездах к "горожанам" в рамках Премьер-Лиги.



Защитник "Сити" Эмерик Лапорт уже на следующей неделе может возобновить тренировки с первой командой. Эдерсон снова доступен после дисквалификации. Джон Стоунс и Давид Сильва восстановились после травм.



Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлен вернулся в строй после пяти матчей отсутствия с растяжением икроножной мышцы. Жан-Филипп Гбамен и Алекс Ивоби травмированы.



АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00



Шокирующим образом оставшись без очков в дерби против "Челси", "Арсенал" оказался на 12-й позиции в Премьер-Лиге, и это еще не предел, если "Манчестер Юнайтед" вернется с "Эмирейтс" с победой. "Красные дьяволы" проиграли лишь один из девяти последних матчей во всех соревнованиях и сейчас занимают пятое место в таблице, чуя близость путевки в Лигу Чемпионов. В шести последних встречах соперников "канониры" одержали только одну победу.



Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака оправился после болезни. Также могут вернуться Роб Холдинг, Эктор Беллерин, Дани Себальос и Габриэль Мартинелли.



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба, вероятно, пропустит этот матч из-за дискомфорта в стопе. Скотт Мактоминей в лазарете с травмой колена. Эрик Байи едва возобновил тренировки с первой командой.