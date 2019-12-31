Матич допускает свой уход из "Юнайтед" в январе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что находится в неведении относительно своего будущего и не исключает свой уход в другой клуб уже в январе.

В этом сезоне Матич сыграл только восемь матчей за "красных дьяволов", а единственный раз появился в стартовом составе против "Бернли" в минувший уикенд.



Контракт Неманьи истекает в конце сезона, однако 31-летний серб открыт к досрочному отъезду из Манчестера.



"Я не знаю, что сказать. Мой контракт действителен еще шесть месяцев, и время покажет, что случится в январе".



"Продлю я свой контракт или постараюсь найти что-нибудь другое?"



У "Юнайтед" есть опция, позволяющая продлить мой контракт, но давайте посмотрим, совпадают ли планы клуба с моими планами. Я больше не могу ничего сказать, потому что ничего толком не знаю", — сообщил Матич Telegraf.