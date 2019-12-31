Моуриньо недоволен игрой "Тоттенхэма" в обороне, но не будет покупать

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что недоволен игрой своей команды в обороне, но не собирается покупать защитников в январе.

После назначения Моуриньо "шпоры" смогли сохранить свои ворота на замке лишь в одном из 10 матчей. Этот недостаток "Тоттенхэму" удается скрывать высокой результативностью — 23 забитых мяча.



Несмотря на упорные слухи в прессе, Моуриньо не собирается выходить на трансферный рынок в январе. Жозе собирается улучшить оборону через работу на тренировках.



"Нет, нет, мне не нужны приобретения. В январе у нас будет чуть больше времени, чтобы поработать на тренировках, и именно так мы собираемся прибавить".



"Наша проблема в том, каким образом мы пропускаем голы. Мы отправляемся к "Юнайтед" и пропускаем плохой гол. Мы реагируем, сравниваем счет, но начинается второй тайм, и мы пропускаем нелепый гол. В этом проблема. Мы играем так хорошо и создаем так много моментов", — цитирует Моуриньо Daily Mail.