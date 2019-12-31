"Эвертон" наградит Калверт-Левина новым контрактом

"Эвертон" собирается наградить нападающего Доминика Калверт-Левина новым контрактом с повышенной до 70-75 тысяч фунтов в неделю зарплатой.

Калверт-Левин является пока что самым заметным игроком "ирисок" при новом главном тренере Карло Анчелотти, отметившись тремя голами в двух матчах. Доминик отличился и против "Челси", когда Данкан Фергюсон только принял управление командой после увольнения Марку Силвы.



В этом сезоне 22-летний англичанин забил уже 10 голов с учетом всех соревнований, превзойдя личные достижения в каждой из двух предыдущих компаний. По слухам, своей игрой Доминик даже привлек интерес "Манчестер Юнайтед".



Однако The Telegraph ожидает, что в скором времени "Эвертон" заключит новую сделку со своей восходящей звездой. Калверт-Левин занимает центральное место в планах Анчелотти на будущее и может стать причиной, почему "ириски" откажутся от покупки нападающего в январе.