"Челси" проявляет интерес к Муссе Дембеле

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Лиона" Муссе Дембеле в преддверии возобновления трансферного окна.

После перехода из "Селтика" за 20 миллионов фунтов 18 месяцев назад Дембеле забил 25 голов за "Лион", подтвердив свой бомбардирский талант.



Как утверждает Sky Sports, Мусса является одним из нескольких вариантов, которые рассматривают "синие" по укреплению позиции нападающего.



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в 23-летнем французе, считая, что тот похож на легенду "синих" Дидье Дрогба по манере игры.



Добавим, что в этом сезоне Дембеле забил 10 голов в 25 матчах за "Лион", а ранее в своей карьере также поиграл за "Фулхэм".