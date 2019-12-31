Эмерик Лапорт близок к возвращению в общую группу

Эмерик Лапорт Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Эмерик Лапорт находится на пороге возвращения к тренировкам с первой командой.

Когда в августе Лапорт получил травму крестообразных связок колена, это стало колоссальным ударом по "горожанам", учитывая важность Эмерика для команды и расставание с Венсаном Компани чуть ранее.

Однако сейчас 25-летний француз уже почти восстановился и, возможно, сыграет за "Сити" в январе.

"Он идет на поправку. Он занимается отдельно, но уже на тренировочном поле. Я не знаю, когда он вернется, но он в заключительной стадии. В течение недели или, возможно, 10 дней, он начнет тренироваться в общей группе", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Лапорт, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2019 19:00

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  1. liverpool1892est 31.12.2019 19:47 # liverpool1892est
    Кто написал Король,те ланентные пидорасы!

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  2. jirrort 31.12.2019 19:45 # jirrort
    КОРОЛЬ!!!

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  3. kler 31.12.2019 19:32 # kler
    КОРОЛЬ!!!

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  4. pepguardiola 31.12.2019 19:13 # pepguardiola
    КОРОЛЬ!!!

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  5. tyhonovecky 31.12.2019 19:09 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  6. griezmann 31.12.2019 19:03 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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