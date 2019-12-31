Эмерик Лапорт близок к возвращению в общую группу
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Эмерик Лапорт находится на пороге возвращения к тренировкам с первой командой.
Когда в августе Лапорт получил травму крестообразных связок колена, это стало колоссальным ударом по "горожанам", учитывая важность Эмерика для команды и расставание с Венсаном Компани чуть ранее.
Однако сейчас 25-летний француз уже почти восстановился и, возможно, сыграет за "Сити" в январе.
"Он идет на поправку. Он занимается отдельно, но уже на тренировочном поле. Я не знаю, когда он вернется, но он в заключительной стадии. В течение недели или, возможно, 10 дней, он начнет тренироваться в общей группе", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
31.12.2019 19:00
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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