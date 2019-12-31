"Интер" готов предложить 25 млн. фунтов за Эмерсона

"Интер" готов предложить "Челси" 25 миллионов фунтов за левого защитника Эмерсона Палмери в январе.

В этом сезоне Эмерсон и его конкурент по позиции Маркос Алонсо не пользуются особым доверием у главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.



Лишь в минувший уикенд в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" Лэмпард принес Эмерсона в жертву уже на 34-й минуте, чтобы перестроиться на схему с четырьмя защитниками.



Зато Эмерсон очень нужен наставнику "Интера" Антонио Конте, который, как утверждает The Independent, уже обозначил свой интерес к 25-летнему игроку сборной Италии и теперь готов выдвинуть предложение.



Отпустит ли "Челси" Эмерсона посреди сезона, во многом будет зависеть от того, удастся ли Лэмпарду найти замену по позиции. Ранее "синие" проявляли интерес к Бену Чилуэллу из "Лестера" и Юсефу Аталю из "Ниццы", но расставание с первых исключает Брендан Роджерс, а второй в начале декабря перенес операцию на колене.