Сульшер: "Гринвуд восполнил "Юнайтед" потерю Лукаку"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что стремительный прогресс нападающего Мейсона Гринвуда помог команде справиться с потерей Ромелу Лукаку.
Продав Лукаку в "Интер" за 73 миллиона фунтов в августе, "красные дьяволы" уже не успели обзавестись другим нападающим, несмотря на слухи насчет Пауло Дибалы и Марио Манджукича.
В первой половине сезона "Юнайтед" испытывал огромные проблемы с завершением атак, и Сульшеру даже пришлось интегрировать в первую команду 18-летнего Гринвуда.
Однако Гринвуд сполна воспользовался своим шансом, забив восемь голов в 22 матчах во всех соревнованиях. Теперь Сульшер чувствует, что прогресс Мейсона компенсировал "дьяволам" потерю Лукаку.
"Мы всегда верили, что Антони (Мартиаль) и Маркус (Рэшфорд) будут забивать голы. Мейсон восполнил большую пустоту, он активно участвует в забитых голах".
"Я не переживаю за голы от центральных нападающих. Мейсон забил уже восемь, Маркус и Антони тоже отличились несколько раз".
"Ромелу — хороший нападающий, и он всегда будет забивать голы, но для него настало время двигаться дальше. Мы не нашли правильной замены снаружи клуба — у нас был Мейсон", — цитирует Сульшера Sky Sports.
Также Оле Гуннар сообщил, что собирается совершить одно-два приобретения в январе, несмотря на то, что нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд выбрал дортмундскую "Боруссию".
"Если все наши игроки останутся в форме и продолжат прогрессировать, один-два новичка помогут нам повысить конкуренцию за места в составе. К этому наш клуб и стремится".
"Я оптимистичен относительно наших шансов сохранить игроков в форме, а если правильные цели будут доступны, у меня есть необходимые ресурсы и поддержка руководства", — добавил Сульшер.
31.12.2019 17:00
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нужен хороший подносчик снарядов. купите уже кого-то с приличным пасом, дауны!!!
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Гриня уже в свои 18 имеет апл , что будет дальше страшно подумать)
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