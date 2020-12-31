Сульшер: "Гринвуд восполнил "Юнайтед" потерю Лукаку"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что стремительный прогресс нападающего Мейсона Гринвуда помог команде справиться с потерей Ромелу Лукаку.

Продав Лукаку в "Интер" за 73 миллиона фунтов в августе, "красные дьяволы" уже не успели обзавестись другим нападающим, несмотря на слухи насчет Пауло Дибалы и Марио Манджукича.



В первой половине сезона "Юнайтед" испытывал огромные проблемы с завершением атак, и Сульшеру даже пришлось интегрировать в первую команду 18-летнего Гринвуда.



Однако Гринвуд сполна воспользовался своим шансом, забив восемь голов в 22 матчах во всех соревнованиях. Теперь Сульшер чувствует, что прогресс Мейсона компенсировал "дьяволам" потерю Лукаку.



"Мы всегда верили, что Антони (Мартиаль) и Маркус (Рэшфорд) будут забивать голы. Мейсон восполнил большую пустоту, он активно участвует в забитых голах".



"Я не переживаю за голы от центральных нападающих. Мейсон забил уже восемь, Маркус и Антони тоже отличились несколько раз".



"Ромелу — хороший нападающий, и он всегда будет забивать голы, но для него настало время двигаться дальше. Мы не нашли правильной замены снаружи клуба — у нас был Мейсон", — цитирует Сульшера Sky Sports.



Также Оле Гуннар сообщил, что собирается совершить одно-два приобретения в январе, несмотря на то, что нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд выбрал дортмундскую "Боруссию".



"Если все наши игроки останутся в форме и продолжат прогрессировать, один-два новичка помогут нам повысить конкуренцию за места в составе. К этому наш клуб и стремится".



"Я оптимистичен относительно наших шансов сохранить игроков в форме, а если правильные цели будут доступны, у меня есть необходимые ресурсы и поддержка руководства", — добавил Сульшер.