Минамино не сможет дебютировать за "Ливерпуль" против "Шеффилд Юнайтед"

Вингер Такуми Минамино не сможет дебютировать за "Ливерпуль" в матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в четверг.

Напомним, "красные" подтвердили переход Минамино из "Ред Булл" стоимостью 7.25 млн. фунтов еще 19 декабря, однако официально Такуми присоединится к команде Юргена Клоппа 1 января, когда откроется трансферное окно.



Проблема в том, что 1 января — это слишком поздно, чтобы игроки, сменившие в этот день клубы, были заявлены на 21-й тур Премьер-Лиги, который пройдет 1-2 января.



Таким образом, дебют игрока сборной Японии за "Ливерпуль" откладывается на мерсисайдское дерби против "Эвертона" в Кубке Англии в воскресенье, а в рамках Премьер-Лиги Минамино сможет появиться против "Тоттенхэма" 11 января.