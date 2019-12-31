Калум Чемберс рискует пропустить остаток сезона

Калум Чемберс Защитник "Арсенала" Калум Чемберс рискует уже не сыграть в остатке этого сезона из-за серьезной травмы колена.

Эту травму Чемберс получил в воскресном дерби против "Челси". Главный тренер "канониров" Микель Артета был вынужден снять Калума с игры уже в середине первого тайма.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, после первичных медицинских тестов у докторов появились подозрения, что Чемберс повредил крестообразные связки колена.

Если эти подозрения подтвердятся, 24-летний англичанин, один из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне, пропустит несколько месяцев.

Добавим, что в прошлом сезон серьезные травмы колена получили партнеры Чемберса по линии обороны в лице Роба Холдинга и Эктора Беллерина, которые до сих пор не вернулись в свою лучшую форму.


Метки Арсенал, травмы, Чемберс

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. butch 31.12.2019 16:36 # butch
    Здоровья, кто у них живой то остался?

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  2. chelsea88 31.12.2019 16:30 # chelsea88
    Симулирует травму чтоб не играть за гейклуб. Респект!

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