Калум Чемберс рискует пропустить остаток сезона

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс рискует уже не сыграть в остатке этого сезона из-за серьезной травмы колена.

Эту травму Чемберс получил в воскресном дерби против "Челси". Главный тренер "канониров" Микель Артета был вынужден снять Калума с игры уже в середине первого тайма.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, после первичных медицинских тестов у докторов появились подозрения, что Чемберс повредил крестообразные связки колена.



Если эти подозрения подтвердятся, 24-летний англичанин, один из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне, пропустит несколько месяцев.



Добавим, что в прошлом сезон серьезные травмы колена получили партнеры Чемберса по линии обороны в лице Роба Холдинга и Эктора Беллерина, которые до сих пор не вернулись в свою лучшую форму.