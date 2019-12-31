Калум Чемберс рискует пропустить остаток сезона
Защитник "Арсенала" Калум Чемберс рискует уже не сыграть в остатке этого сезона из-за серьезной травмы колена.
Эту травму Чемберс получил в воскресном дерби против "Челси". Главный тренер "канониров" Микель Артета был вынужден снять Калума с игры уже в середине первого тайма.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, после первичных медицинских тестов у докторов появились подозрения, что Чемберс повредил крестообразные связки колена.
Если эти подозрения подтвердятся, 24-летний англичанин, один из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне, пропустит несколько месяцев.
Добавим, что в прошлом сезон серьезные травмы колена получили партнеры Чемберса по линии обороны в лице Роба Холдинга и Эктора Беллерина, которые до сих пор не вернулись в свою лучшую форму.
31.12.2019 16:00
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Здоровья, кто у них живой то остался?
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Симулирует травму чтоб не играть за гейклуб. Респект!
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