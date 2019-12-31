Райола: "Погба должен выступать за команду, которая сражается за титул"

Мино Райола Агент Мино Райола заявил, что его клиенту Полю Погба нужно быть в клубе, который сражается за главные трофеи.

По словам Райолы, Погба не покинет "Олд Траффорд" в январе, однако долгосрочное будущее французского полузащитника по-прежнему вызывает большие вопросы.

Мино допускает, что Поль будет выступать за "Юнайтед" и в следующем сезоне, однако для этого команда Оле Гуннара Сульшера должна значительно прибавить.

"Могу ли я представить Погба в "Юнайтед" через год? Да, могу, но в клубе, который, надеюсь, будет сражаться за победу в лиге и, возможно, Лиге Чемпионов".

"Разве я один переживаю насчет амбиций? А владелец не переживает? Думаю, каждый, кто любит "Манчестер Юнайтед", переживает насчет этого".

"Я переживаю из-за своего игрока. Я не фанат "Манчестер Юнайтед", но я напрямую заинтересован, чтобы они были успешны".

"Пока Поль в "Манчестер Юнайтед", он хочет выигрывать трофеи с "Манчестер Юнайтед". Такова его природа, и он не будет вести себя по-другому".

"Как говорит Оле, этот клуб находится в процессе. Он говорит, что строит команду на следующий год. Надеюсь, у него все получится, потому что миру нужно, чтобы "Манчестер Юнайтед" был на высоте".

"Очевидно, сейчас они не там, где должны быть", — сообщил Райола Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2019 15:00

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  1. frisby 31.12.2019 15:29 # frisby
    астана борется в казлахском чемпике за золото ..в астану черножопого инстаграмщика!

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  2. chr1s8rown 31.12.2019 15:20 # chr1s8rown
    Требуя невозможное .получай максимальное

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  3. manutd-20champ 31.12.2019 15:14 # manutd-20champ
    когда уже эту жирную собаку усыпят.

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