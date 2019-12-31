Райола: "Погба должен выступать за команду, которая сражается за титул"

Агент Мино Райола заявил, что его клиенту Полю Погба нужно быть в клубе, который сражается за главные трофеи.

По словам Райолы, Погба не покинет "Олд Траффорд" в январе, однако долгосрочное будущее французского полузащитника по-прежнему вызывает большие вопросы.



Мино допускает, что Поль будет выступать за "Юнайтед" и в следующем сезоне, однако для этого команда Оле Гуннара Сульшера должна значительно прибавить.



"Могу ли я представить Погба в "Юнайтед" через год? Да, могу, но в клубе, который, надеюсь, будет сражаться за победу в лиге и, возможно, Лиге Чемпионов".



"Разве я один переживаю насчет амбиций? А владелец не переживает? Думаю, каждый, кто любит "Манчестер Юнайтед", переживает насчет этого".



"Я переживаю из-за своего игрока. Я не фанат "Манчестер Юнайтед", но я напрямую заинтересован, чтобы они были успешны".



"Пока Поль в "Манчестер Юнайтед", он хочет выигрывать трофеи с "Манчестер Юнайтед". Такова его природа, и он не будет вести себя по-другому".



"Как говорит Оле, этот клуб находится в процессе. Он говорит, что строит команду на следующий год. Надеюсь, у него все получится, потому что миру нужно, чтобы "Манчестер Юнайтед" был на высоте".



"Очевидно, сейчас они не там, где должны быть", — сообщил Райола Sky Sports.