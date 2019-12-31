"Челси" проверяет информацию о пункте об отступных в контракте Вернера

"Челси" пытается выяснить, есть ли в контракте нападающего Тимо Вернера с "РБ Лейпциг" пункт об отступных.

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард уже неоднократно говорил, что хочет укрепить атакующую мощью своей команды в зимнее трансферное окно. "Челси" рассматривает как вингеров вроде Уилфрида Захи, Леона Бэйли и Джейдона Санчо, так и нападающих вроде Муссы Дембеле и как раз Вернера.



Как сообщает The Telegraph, клубу со "Стэмфорд Бридж" стало известно, что в контракте Вернера может быть прописано условие о фиксированной стоимости выкупа трансфера Тимо.



При этом размер отступных может колебаться от 25.6 до 51.2 млн. фунтов. В данный момент "Челси" пытается проверить эту информацию. Наличие подобного пункта значительно бы упростило процесс согласования сделки.



Добавим, что Вернер забил 23 гола в 24 матчах за "РБ Лейпциг" в этом сезоне. 23-летний немец способен действовать как в качестве центрального нападающего, так и на фланге.