"Челси" проверяет информацию о пункте об отступных в контракте Вернера

Тимо Вернер "Челси" пытается выяснить, есть ли в контракте нападающего Тимо Вернера с "РБ Лейпциг" пункт об отступных.

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард уже неоднократно говорил, что хочет укрепить атакующую мощью своей команды в зимнее трансферное окно. "Челси" рассматривает как вингеров вроде Уилфрида Захи, Леона Бэйли и Джейдона Санчо, так и нападающих вроде Муссы Дембеле и как раз Вернера.

Как сообщает The Telegraph, клубу со "Стэмфорд Бридж" стало известно, что в контракте Вернера может быть прописано условие о фиксированной стоимости выкупа трансфера Тимо.

При этом размер отступных может колебаться от 25.6 до 51.2 млн. фунтов. В данный момент "Челси" пытается проверить эту информацию. Наличие подобного пункта значительно бы упростило процесс согласования сделки.

Добавим, что Вернер забил 23 гола в 24 матчах за "РБ Лейпциг" в этом сезоне. 23-летний немец способен действовать как в качестве центрального нападающего, так и на фланге.


Метки Вернер, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 31.12.2019 14:43 # makeewadim
    если изобразить морату на монете то, с обратной стороны.. будет вернер)

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  2. thegodfather 31.12.2019 14:27 # thegodfather
    норм трансфер был бы.
    норм пацан

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  3. beatboy 31.12.2019 14:04 # beatboy
    в два раза дешевле санчо - толку в два раза больше

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