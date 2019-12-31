Мактоминей может пропусить до двух месяцев

В "Манчестер Юнайтед" опасаются, что полузащитнику Скотту Мактоминею придется задержаться в лазарете на срок до двух месяцев.

Напомним, Мактоминей повредил связки колена в победном для "красных дьяволов" матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" (4:1) на Boxing Day.



Тогда главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что Скотт пропустит три-четыре недели, отметив, что очень даже допускает досрочное возвращение 23-летнего шотландца в строй.



Однако Daily Mail стало известно, что медицинский штаб "дьяволов" настроен гораздо пессимистичнее, нежели Сульшер. Дополнительные медицинские тесты показывают, что Мактоминей может задержаться в лазарете до конца февраля.



Издание также добавляет, что не все ладно и с другим полузащитником "Юнайтед" — Поль Погба пожаловался на дискомфорт в стопе, из-за травмы которой он почти не играл в первой половине сезона. Теперь участие француза в матче против "Арсенала" в среду вечером находится под вопросом.