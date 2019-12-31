Обамеянг настроен уйти из "Арсенала"

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг настроен покинуть "Арсенал" в конце этого сезона.

Будучи капитаном "канониров", Обамеянг публично выразил поддержку новому главному тренеру Микелю Артете и подтвердил свои слова делом, отличившись против "Челси" в минувший уикенд.



Вместе с тем долгосрочное будущее Пьер-Эмерика, чей контракт истекает через 18 месяцев, выглядит туманным.



30-летний габонец отчаянно хочет выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, а "Арсенал" едва ли сможет ему это предложить, если, конечно, не выиграет Лигу Европы.



В данный момент, утверждает The Telegraph, все выглядит так, что Обамеянг покинет "Эмирейтс" в конце сезона.



Переговоры с Пьер-Эмериком о новом контракте находятся в тупике, поэтому нападающий просто не оставляет своему клубу иного выбора, кроме как продать его следующим летом.