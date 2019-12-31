Обамеянг настроен уйти из "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг настроен покинуть "Арсенал" в конце этого сезона.

Будучи капитаном "канониров", Обамеянг публично выразил поддержку новому главному тренеру Микелю Артете и подтвердил свои слова делом, отличившись против "Челси" в минувший уикенд.

Вместе с тем долгосрочное будущее Пьер-Эмерика, чей контракт истекает через 18 месяцев, выглядит туманным.

30-летний габонец отчаянно хочет выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, а "Арсенал" едва ли сможет ему это предложить, если, конечно, не выиграет Лигу Европы.

В данный момент, утверждает The Telegraph, все выглядит так, что Обамеянг покинет "Эмирейтс" в конце сезона.

Переговоры с Пьер-Эмериком о новом контракте находятся в тупике, поэтому нападающий просто не оставляет своему клубу иного выбора, кроме как продать его следующим летом.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1201

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Последние комментарии:




  1. electric 31.12.2019 12:19 # electric
    Очередной cuck old засветился. Арсенальщина во всей красе.

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  2. brown-ale 31.12.2019 12:09 # brown-ale
    Капитанское проклятие... Почему бы Луизу или Мустафи не отдать повязку?

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  3. wengerrrro 31.12.2019 12:06 # wengerrrro
    играл очень бодро, видимо для будущего клуба. ради бога, не жаль даже в с илу его возраста. и понять его можно

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  4. irbis85 31.12.2019 12:03 # irbis85
    очень сдал в последнее время, хреновая игра команды также и по его вине, очень много моментов губит, скоростей уже тех нет, даже не самые быстрые защитники его догоняют, пусть уходит, пора молодежь искать, можно мартинелли наигрывать

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