Обамеянг настроен уйти из "Арсенала"
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг настроен покинуть "Арсенал" в конце этого сезона.
Будучи капитаном "канониров", Обамеянг публично выразил поддержку новому главному тренеру Микелю Артете и подтвердил свои слова делом, отличившись против "Челси" в минувший уикенд.
Вместе с тем долгосрочное будущее Пьер-Эмерика, чей контракт истекает через 18 месяцев, выглядит туманным.
30-летний габонец отчаянно хочет выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, а "Арсенал" едва ли сможет ему это предложить, если, конечно, не выиграет Лигу Европы.
В данный момент, утверждает The Telegraph, все выглядит так, что Обамеянг покинет "Эмирейтс" в конце сезона.
Переговоры с Пьер-Эмериком о новом контракте находятся в тупике, поэтому нападающий просто не оставляет своему клубу иного выбора, кроме как продать его следующим летом.
31.12.2019 12:00
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Очередной cuck old засветился. Арсенальщина во всей красе.
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Капитанское проклятие... Почему бы Луизу или Мустафи не отдать повязку?
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играл очень бодро, видимо для будущего клуба. ради бога, не жаль даже в с илу его возраста. и понять его можно
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очень сдал в последнее время, хреновая игра команды также и по его вине, очень много моментов губит, скоростей уже тех нет, даже не самые быстрые защитники его догоняют, пусть уходит, пора молодежь искать, можно мартинелли наигрывать
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