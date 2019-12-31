Хави ожидает, что Гвардиола сосредоточится на Лиге Чемпионов

Легенда "Барселоны" и всего испанского футбола Хави считает, что в остатке сезона главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сосредоточится на Лиге Чемпионов.

Новый год "горожане" встречают в 14 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", который вдобавок имеет в запасе матч против "Вест Хэма".



Хави понимает, какую боль испытывает Гвардиола, но одновременно видит в этом возможность для его бывшего наставника по "Барсе" сосредоточиться на завоевании трофея, который никак не покорится Хосепу после ухода с "Ноу Камп".



"Пеп — победитель от рождения. Ему больно от того, что "Манчестер Сити" так сильно отстал от "Ливерпуля" в лиге — но он не сдастся".



"В то же время он будет реалистом. В данный момент отставание велико, и не похоже на то, что им удастся оформить третий титул подряд".



"Учитывая это, думаю, есть большой шанс, что Пеп сделает своим приоритетом Лигу Чемпионов. Впереди у них два больших матча против "Реала", и перед этими матчами они, возможно, смогут дать игрокам передышку, которой бы у них не было, если бы они участвовали в чемпионской гонке".



"Пеп хочет выиграть каждый трофей, который только может, но если бы на старте сезона вы спросили его, какой из них он бы предпочел, уверен, он бы назвал Лигу Чемпионов".



"Он пошутил, что они с Клоппом могли бы обменяться трофеями в этом году — но в этой шутке, думаю, есть доля правды".



"Он выиграл каждый трофей в Англии с "Манчестер Сити", и он знает, что победа в Лиге Чемпионов позволит им как клубу подняться на следующий уровень", — сообщил Хави Daily Mirror.