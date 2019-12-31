Клопп смирился с тем, что Лаллана уйдет из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп смирился с тем, что полузащитник Адам Лаллана покинет клуб в конце сезона.

Своей результативной передачей на Садио Мане в матче минувшего уикенда против "Вулверхэмптона" Лаллана доказал, что по-прежнему может быть полезен для "красных".



Как сообщает The Telegraph, Клопп жаждет сохранить Лаллану на "Энфилде". Действующий контракт Адама истекает в конце этого сезона, однако Юрген при поддержке клуба готов предложить Адаму новую сделку.



Вместе с тем Клопп понимает, что Лаллана слишком хорош, чтобы в 31 год быть игроком ротации. А с приходом Такуми Минамино шансы Адама на игровую практику только ухудшатся.



Местные и зарубежные клубы уже выстроились в очередь на Лаллану, причем вторые уже с завтрашнего дня смогут свободно вести переговоры с экс-игроком "Саутгемптона" насчет летнего трансфера свободным агентом.



Сам Лаллана чувствует, что может провести на высоком уровне еще три-четыре года. Адам должен для себя решить, будет он частью большой команды, которая сражается за высшие награды, или выберет коллектив поскромнее, где сможет играть регулярно.