Клопп смирился с тем, что Лаллана уйдет из "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп смирился с тем, что полузащитник Адам Лаллана покинет клуб в конце сезона.
Своей результативной передачей на Садио Мане в матче минувшего уикенда против "Вулверхэмптона" Лаллана доказал, что по-прежнему может быть полезен для "красных".
Как сообщает The Telegraph, Клопп жаждет сохранить Лаллану на "Энфилде". Действующий контракт Адама истекает в конце этого сезона, однако Юрген при поддержке клуба готов предложить Адаму новую сделку.
Вместе с тем Клопп понимает, что Лаллана слишком хорош, чтобы в 31 год быть игроком ротации. А с приходом Такуми Минамино шансы Адама на игровую практику только ухудшатся.
Местные и зарубежные клубы уже выстроились в очередь на Лаллану, причем вторые уже с завтрашнего дня смогут свободно вести переговоры с экс-игроком "Саутгемптона" насчет летнего трансфера свободным агентом.
Сам Лаллана чувствует, что может провести на высоком уровне еще три-четыре года. Адам должен для себя решить, будет он частью большой команды, которая сражается за высшие награды, или выберет коллектив поскромнее, где сможет играть регулярно.
31.12.2019 10:00
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А ведь когда-то был ключевым игроком у Клоппа. Помнится, ещё Лукомский свои опусы ему посвящал, типа нет Лалланы, нет геген прессинга. Очередной пример писанины ради писанины. Нельзя быть таким заумным.
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В том сезоне просто божил до травмы. Жаль что не смог выйти на свой уровень. Удачи ему ! Пысы в арсенал бы ему, всяко лучше всяких джака, озилов
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Мэдисона летом заберут в клуб побольше, Адз как раз идеально подошел бы Роджерсу.
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Адам Лаллана духовитый боец много раз выручавший команду. Надеюсь он когда-нибудь вернется. Команде нужны не только технические тренеры, но и психологические наставники.
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