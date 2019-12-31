Клопп смирился с тем, что Лаллана уйдет из "Ливерпуля"

Адам Лаллана Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп смирился с тем, что полузащитник Адам Лаллана покинет клуб в конце сезона.

Своей результативной передачей на Садио Мане в матче минувшего уикенда против "Вулверхэмптона" Лаллана доказал, что по-прежнему может быть полезен для "красных".

Как сообщает The Telegraph, Клопп жаждет сохранить Лаллану на "Энфилде". Действующий контракт Адама истекает в конце этого сезона, однако Юрген при поддержке клуба готов предложить Адаму новую сделку.

Вместе с тем Клопп понимает, что Лаллана слишком хорош, чтобы в 31 год быть игроком ротации. А с приходом Такуми Минамино шансы Адама на игровую практику только ухудшатся.

Местные и зарубежные клубы уже выстроились в очередь на Лаллану, причем вторые уже с завтрашнего дня смогут свободно вести переговоры с экс-игроком "Саутгемптона" насчет летнего трансфера свободным агентом.

Сам Лаллана чувствует, что может провести на высоком уровне еще три-четыре года. Адам должен для себя решить, будет он частью большой команды, которая сражается за высшие награды, или выберет коллектив поскромнее, где сможет играть регулярно.


Метки контракты, Лаллана, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 31.12.2019 10:53 # sausage
    А ведь когда-то был ключевым игроком у Клоппа. Помнится, ещё Лукомский свои опусы ему посвящал, типа нет Лалланы, нет геген прессинга. Очередной пример писанины ради писанины. Нельзя быть таким заумным.

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  2. tigerpool 31.12.2019 10:40 # tigerpool
    В том сезоне просто божил до травмы. Жаль что не смог выйти на свой уровень. Удачи ему ! Пысы в арсенал бы ему, всяко лучше всяких джака, озилов

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  3. lfcallday 31.12.2019 10:10 # lfcallday
    Мэдисона летом заберут в клуб побольше, Адз как раз идеально подошел бы Роджерсу.

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  4. scouser2005 31.12.2019 10:06 # scouser2005
    Адам Лаллана духовитый боец много раз выручавший команду. Надеюсь он когда-нибудь вернется. Команде нужны не только технические тренеры, но и психологические наставники.

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