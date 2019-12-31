Артета получит деньги на покупку Упамекано

"Арсенал" готов выделить главному тренеру Микелю Артете средства на приобретение защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано в январе.

После трех сезонов подряд без Лиги Чемпионов трансферный бюджет "канониров" весьма ограничен, однако лондонский клуб все же готов поддержать Артету на зимнем рынке, и покупка центрального защитника является приоритетом для Микеля.



Высокое место в списке потенциальных новичков "Арсенала" занимает Упамекано. На самом деле клуб с "Эмирейтс" интересовался Дайо еще минувшим летом, но тогда озвученная Лейпцигом цена оказалась слишком высока.



Сейчас у Упамекано остается 18 месяцев по контракту, и это дает "Арсеналу" все основания считать, что "РБ Лейпциг" согласится на компенсацию порядка 40 миллионов фунтов за 21-летнего француза.