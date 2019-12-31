Уэйн Руни далек от завершения игровой карьеры

Нападающий "Дерби" Уэйн Руни заявил, что он далек от завершения своей игровой карьеры и даже может продлить свой 18-месячный контракт.

Присоединившись к "баранам" в качестве играющего тренера, сейчас Руни дожидается наступления января, чтобы дебютировать за клуб Чемпионшипа на футбольном поле.



В свои 34 года экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии великолепно себя чувствует и пока не планирует вешать бутсы на гвоздь.



"Допускаю ли я продление своего контракт? Это зависит от различных обстоятельств. Мой контракт действителен 18 месяцев, так что его продление зависит от моего самочувствия к тому времени и от того, насколько "Дерби" будет доволен мной".



"Сейчас я чувствую себя хорошо. Мне повезло, что в моей карьере не было серьезных мышечных травм, последствия которых могут настичь тебя позже. За последние пару лет я не пропустил ни одной тренировки. Я буду играть до тех пор, пока мой организм позволяет мне это".



"Я заключил контракт еще летом, и я тренируюсь здесь уже несколько недель. Я готов играть, и я предвкушаю свой выход на поле", — сообщил Руни Sky Sports.