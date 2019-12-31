Мойес: "Я пришел сюда, чтобы побеждать"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что пришел в лондонский клуб, чтобы побеждать.

На днях Мойес вернулся в "Вест Хэм", который он короткое время тренировал в сезоне 2017/18 — тогда Дэвид выиграл 10 из 31 своего матча, избавив клуб от вылета из Премьер-Лиги.



В лице Мойеса "молотобойцы" обрели специалиста, который может похвастать третьим лучшим процентом побед — после сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера — из числа тренеров, отработавших в Премьер-Лиге более 500 матчей. Дэвид уверен, что его опыт снова пригодится.



"Они получили очень опытного по меркам Премьер-Лиги тренера. Думаю, есть только два или три тренера, у которых показатель побед лучше. Побеждать — это то, что я делаю".



"Я пришел сюда, чтобы добиваться побед с "Вест Хэмом" и отдалить их от тройки аутсайдеров", — цитирует Мойеса BBC.