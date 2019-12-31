Байи возобновил тренировки после травмы колена

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи приступил к тренировкам с первой командой.

В уходящем календарном году Байи принял участие лишь в семи матчах за "красных дьяволов" во всех соревнованиях.



Прямо сейчас 25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара отсутствует с травмой колена, полученной в товарищеском матче против "Тоттенхэма" в июле.



Однако сейчас Эрик уже выздоровел и стремительно набирает форму. Как сообщает Goal, в понедельник защитник занимался с партнерами по первой команде.



Издание Manchester Evening News добавляет, что скорое возвращение Байи в строй убедило главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера дать добро на отъезд из клуба Маркоса Рохо.



Зарабатывающий 160 тысяч фунтов в неделю Рохо возобновил тренировки после мышечного повреждения еще пару недель назад, но Рождество провел в Аргентине с семьей. Фактически Маркос получил время, чтобы решить вопрос со своим будущим и подыскать новое пристанище.