Байи возобновил тренировки после травмы колена
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи приступил к тренировкам с первой командой.
В уходящем календарном году Байи принял участие лишь в семи матчах за "красных дьяволов" во всех соревнованиях.
Прямо сейчас 25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара отсутствует с травмой колена, полученной в товарищеском матче против "Тоттенхэма" в июле.
Однако сейчас Эрик уже выздоровел и стремительно набирает форму. Как сообщает Goal, в понедельник защитник занимался с партнерами по первой команде.
Издание Manchester Evening News добавляет, что скорое возвращение Байи в строй убедило главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера дать добро на отъезд из клуба Маркоса Рохо.
Зарабатывающий 160 тысяч фунтов в неделю Рохо возобновил тренировки после мышечного повреждения еще пару недель назад, но Рождество провел в Аргентине с семьей. Фактически Маркос получил время, чтобы решить вопрос со своим будущим и подыскать новое пристанище.
31.12.2019 06:00
Просмотров: 207
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: