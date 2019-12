Светская хроника за вторник

"Челси" готов заплатить 120 миллионов фунтов за Джейдона Санчо. Оливье Жиру открыт к возвращению в "Арсенал". Тьерри Анри может возглавить "Барселону". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Лестер" назначил цену в 30 миллионов фунтов за правого защитника Рикарду Перейру, который интересен "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. (Estadio Deportivo)



"Рома" улучшила свое предложение по защитнику "Юнайтед" Крису Смоллингу до 12.8 млн. фунтов плюс еще 2.5 млн. в виде бонусов. (Gazzetta dello Sport)



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин стал целью для "Юнайтед" на следующее лето. (The Sun)



Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо заинтересован в переходе в "Юнайтед". (Daily Star)



"Челси" готов заплатить 120 млн. фунтов, которые "Боруссия" хочет за Санчо.(Daily Express)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру открыт к возвращению в "Арсенал", если "канонирам" потребуется замена Пьер-Эмерику Обамеянгу. (Daily Express)



"Арсенал" возобновил интерес к опорнику "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимарайнсу. (Daily Mail)



"Герта" сделала "Арсеналу" предложение об аренде полузащитника Гранита Джаки с опцией выкупа за 25.6 млн. фунтов. (L'Equipe)



"Арсенал" отзовет из аренды в "Лидсе" нападающего Эдди Нкетиа. (Yorkshire Evening Post)



"Эвертон" установил контакт с матерью полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо. (Footmercato)



Нападающий "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне близок к переходу в "Фиорентину". (Sky Sport Italia)



Новоиспеченный рулевой "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет купить полузащитника "Стоука" Джо Аллена за 12 млн. фунтов. (Daily Express)



"Брайтон" нацелен на защитника "Тоттенхэма" Кайла Уолкер-Питерса и нападающего ЦСКА Федора Чалова. (The Sun)



Другое



Семья Поццо планирует сделать Марко Джампаоло главным тренером одного из своих клубов — "Уотфорда" или "Удинезе" — в следующем сезоне. (Gazzetta dello Sport)



"Барселона" рассматривает Тьерри Анри в качестве кандидата на замену своему главному тренеру Эрнесто Вальверде. (Sport)



Премьер-Лига не собирается менять работу VAR при определении офсайдов. (Daily Mail)



Ричард Скадамор заработал более 10 млн. фунтов в свой заключительный год работы исполнительным директором Премьер-Лиги. (The Times)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха жертвует 10 процентов от своей зарплаты на благотворительность. (The Sun)



65-летний отец Джона Терри был арестован полицией за то, что побил свою 42-летнюю подружку. (The Sun)