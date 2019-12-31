"Ливерпуль" нашел дублера для Робертсона в "Витессе"

"Ливерпуль" просматривает Макса Кларка из "Витесса" на роль дублера для своего левого защитника Энди Робертсона.

По статистическим показателям Кларк является одним из лучших игроков в Европе на своей позиции в этом сезоне. По информации Daily Mirror, скауты "Ливерпуля" регулярно отмечаются на матчах "Витесса", просматривая 23-летнего англичанина в деле.



Своей игрой Кларк привлек внимание нескольких европейских клубов и даже главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, который занят формированием заявки "трех львов" на Евро-2020.



Примечательно, что Макс является продуктом академии "Халла" — клуба, выходцем из которого как раз и является Робертсон. В данный момент у "красных" практически нет альтернативы Энди.



У Кларка остается всего 18 месяцев по контракту с голландским клубом, а статус доморощенного таланта и опыт выступлений в Чемпионшипе делают Макса очень интересным игроком в глазах победителей Лиги Чемпионов в плане соотношения цены и качества.