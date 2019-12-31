"Ливерпуль" нашел дублера для Робертсона в "Витессе"
"Ливерпуль" просматривает Макса Кларка из "Витесса" на роль дублера для своего левого защитника Энди Робертсона.
По статистическим показателям Кларк является одним из лучших игроков в Европе на своей позиции в этом сезоне. По информации Daily Mirror, скауты "Ливерпуля" регулярно отмечаются на матчах "Витесса", просматривая 23-летнего англичанина в деле.
Своей игрой Кларк привлек внимание нескольких европейских клубов и даже главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, который занят формированием заявки "трех львов" на Евро-2020.
Примечательно, что Макс является продуктом академии "Халла" — клуба, выходцем из которого как раз и является Робертсон. В данный момент у "красных" практически нет альтернативы Энди.
У Кларка остается всего 18 месяцев по контракту с голландским клубом, а статус доморощенного таланта и опыт выступлений в Чемпионшипе делают Макса очень интересным игроком в глазах победителей Лиги Чемпионов в плане соотношения цены и качества.
31.12.2019 00:05
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Последние комментарии:
не знаю такого, но знаю точно у нас самые сильные скауты
говно спонтанное не купят.
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Берём)))
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Где те хуеплеты как безвиз, зегодфакер, чебурек и остальная моча которая все время строчат про ЛФК...ау ау воняем воняем не стесняемся
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